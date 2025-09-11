Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Nuevo episodio en la guerra abierta entre el Gobierno de España y el de Israel. El salto cualitativo lo dio este jueves el primer ministro ... hebreo, Benjamin Netanyahu, quien cargó directamente contra Pedro Sánchez y al que responsabilizó de lanzar una «amenaza genocida» contra su país. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha reaccionado casi de inmediato y ha hablado de «falsos y calumniosos comentarios».

La última polémica tiene su origen en las declaraciones que efectuó el lunes Sánchez durante la presentación de nueve medidas –que incluyen la prohibición de entrada a dos ministros ultraderechistas israelíes, el embargo de armas y la retirada de la embajadora en Tel Aviv– para aumentar la presión diplomática contra Israel. «España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo», afirmó Sánchez. Unas declaraciones que para Netanyahu son, en realidad, una amenaza directa para emplear armamento nuclear contra su país.

A través de las redes sociales, aseguró que «el primer ministro español Sánchez dijo que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares'». «Eso supone una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo», valoró el mandatario israelí, para quien aparentemente para Sánchez «la Inquisición, la expulsión de los judíos de España y el asesinato masivo de judíos en el Holocausto no es suficiente». «Increíble», remachó.

La respuesta de Exteriores ha sido inmediata. «España rechaza cualquier forma de antisemitismo, racismo, xenofobia o intolerancia», ha respondido el Ministerio en un comunicado en el que subraya que, «con la misma determinación», se reclama «el cese inmediato de la violencia sin fin en Gaza, los constantes ataques contra población civil, la entrada inmediata de toda la ayuda humanitaria bloqueada actualmente por el Gobierno israelí y el respeto de los más básicos derechos humanos de la población palestina y del Derecho Internacional Humanitario».

La intervención de Netanyahu va en la línea con las de su ministro de Exteriores, Gideon Saar, que el lunes, tras el anuncio de le acusó de intentar «distraer la atención de los graves escándalos de corrupción» y denunció su «falta de conciencia histórica» en relación con la expulsión de los judíos en 1492 que tildó de «completa limpieza étnica». Además, el Gobierno israelí decidió vetar la entrada de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego.

España se ha convertido en uno de los países más beligerantes frente a lo que el Gobierno ya califica, sin ningún tipo de ambages, como «genocidio» contra la población palestina.