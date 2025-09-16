El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Podemos Castilla-La Mancha

Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha

Era secretaria de Acción Institucional y en 2029 se convirtió en una de las concejalas más jóvenes de la historia al ser elegida con solo 19 años

H. Rodríguez

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:33

Martina García Anguita, actual secretaria de Acción Institucional de Podemos y ex concejala de la localidad de Marchamalo (Castilla-La Mancha), ha muerto este lunes según ha confirmado la formación morada, De tan solo 25 años, la representante política se convirtió en 2019 en una de las ediles más jóvenes de la historia, al ser elegida con tan solo 19 años.

Estudiante del Grado de Derecho, fue la portavoz del Área Joven de Podemos Castilla-La Mancha y responsable de su Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta 2024, ha informado Podemos en nota de prensa. En el documento, sus compañeros la definen como «una persona bondadosa, con unas enormes ganas de vivir y luchar». «Estamos destrozadas y destrozados ante la pérdida de una gran compañera y amiga. Nos han quitado un trozo de vida», se duelen.

Además, en la pasada asamblea ciudadana de Podemos en la región, concluida el 15 de diciembre, Martina fue elegida consejera ciudadana con el quinto mayor apoyo de la región, añaden.

Martina García Anguita, en un acto de Podemos en 2023. X

Tanto el coordinador autonómico de Podemos en la comunidad, José Luis García Gascón, que ha permanecido muy próximo a la familia en los últimos días, como Ione Bellara, secretaria general del partido, han mostrado su pesar por la pérdida. «Su ejemplo nos inspira y mantendremos su memoria para que sea inmortal», han trasladado desde el partido morado.

