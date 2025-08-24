El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El viento y los focos en alta montaña siguen dificultando la extinción del incendio en el municipio leonés de Igüeña, catalogado de nivel de riesgo dos. EFE

Moderado optimismo para controlar los 14 grandes incendios que siguen activos

Todos los esfuerzos siguen concentrados en Zamora, León, Ourense y Asturias, cuya evolución general es «favorable» aunque se temen los cambios de viento y las dificultades orográficas

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:32

Optimismo moderado en la lucha contra el fuego en el noroeste peninsular, dos semanas después de que empezara la ola de incendios forestales que han ... calcinado más de 360.000 hectáreas. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha considerado este domingo que la evolución en general es «favorable», pero pide un «último esfuerzo» a los dispositivos de extinción y recuerda que todavía existe una situación de emergencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  2. 2

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de unas zapatillas en plena calle
  3. 3

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  4. 4

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  5. 5

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  6. 6

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  7. 7 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota
  8. 8 Muere un corredor de 17 años y otros dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  9. 9

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  10. 10

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Moderado optimismo para controlar los 14 grandes incendios que siguen activos

Moderado optimismo para controlar los 14 grandes incendios que siguen activos