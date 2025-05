Gogora recibirá por primera vez a Covite la semana próxima El colectivo de víctimas no descarta alcanzar algún convenio e incluso organizar actos conjuntos entre los dos organismos

Jesús J. Hernández Sábado, 24 de mayo 2025, 01:25 Comenta Compartir

El viernes de la semana que viene, día 30, Consuelo Ordóñez visitará Gogora y se reunirá con su director, Alberto Alonso. No es un encuentro más. Es la primera vez que Covite, la principal asociación vasca de víctimas del terrorismo, ha sido invitada a visitar el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Tampoco hay constancia de que la AVT haya estado en la sede de Gogora, situada en María Díaz de Haro, en el edificio que alberga el Archivo Histórico de Euskadi.

«Nos han gustado algunos de los actos que ha organizado Gogora últimamente, como el del BEC y nos hemos puesto en contacto con ellos para colaborar», explica una portavoz de Covite. En la asociación no descartan alcanzar algún convenio e incluso organizar actos conjuntos, algo inédito hasta ahora. De forma particular, sí ha habido víctimas del terrorismo en actos de Gogora, pero no habían sido llamadas las asociaciones.

Alonso, exparlamentario del PSE, desembarcó en la dirección de Gogora después de la llegada de la socialista María Jesús San José al área de Justicia y Derechos Humanos en junio de 2024. Relevó en el cargo a Aintzane Ezenarro, que fue su directora durante los mandatos de los jeltzales. San José pidió desde el principio «acercar Gogora al rigor histórico» y marcó como objetivo que ganara presencia social con actos como el celebrado en el BEC, donde casi medio millar se encontraron con víctimas del terrorismo que les hablaron de la 'ponencia Oldartzen'.