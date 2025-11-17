Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana

Tensa comparecencia del presidente en funciones de la Generalitat valenciana Carlos Mazón en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. El ... que fuera máximo responsable de la gestión de la comunidad autónoma el 29 de octubre de 2024, fecha de la tragedia que provocó 228 muertes en Valencia, ha vuelto a negar que su entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, le solicitara autorización para enviar el mensaje ES Alert cuando ya estaban muriendo personas a causa de la gota fría y ha negado que esa fuera sus responsabilidad.

También ha calificado de «bulo» las acusaciones de cambio de versión que ha dado durante este último año sobre su agenda en la jornada de la tragedia y ha defendido que es el «único» responsable político «que ha pedido perdón». «Pensábamos que a las 18:00 horas ya estaba todo acabado, que la UME se encargaba. Es el único error que puedo admitir. No es habitual que los presidentes autonómicos acudan a los Cecopis», ha dicho en la Cámara baja.

El interrogatorio ha comenzado con la diputada de Podemos Ione Belarra, que ha responsabilizado a Mazón de la muerte de los fallecidos. «Desde el 29 de octubre de 2024 usted no ha parado de mentir y humillar a las víctimas, y sobre todo de repartir dinero público de la reconstrucción a empresas amigas», le ha espetado la líder del partido morado. El dirigente valenciano del PP ha optado por no contestar a lo que ha calificado de «valoraciones».

Seguidamente, y también con un tiempo de 15 minutos, ha intervenido la diputada de Compromís Águeda Micó, que precisamente abandonó el grupo parlamentario de Sumar y dio el salto al Grupo Mixto tras diferencias con sus excompañeros de bancada sobre si citar o no a Pedro Sánchez a esta comisión. Micó ha explicado que su partido pidió organizar esta comisión en el Congreso porque, ha afirmado, la que se desarrolla paralelamente en las Cortes valencianas es «una estafa». La paralmentaria valenciana ha preguntado a Mazón dónde estaba entre las siete y las ocho de la tarde del día de la dana, a lo que este le ha respondido que su itinerario se desarrolló camino al Palau de la Generalitat y de ahí al Cecopi. «No atender una llamada no significa estar incomunicado», ha finalizado el presidente en funciones.