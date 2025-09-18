Miles de personas piden en Bilbao el fin del genocidio en Gaza

Miles de personas claman este jueves en Bilbao el fin del genocidio en Gaza. La manifestación, enmarcada en la 'Jornada de lucha por Palestina', recorre ... la Gran Vía bajo el lema «Genozidioa Stop! ¡Ruptura con Israel ya! Elkartasuna». Vitoria se ha sumado también a las movilizaciones convocadas por Gazarako Mugimendu Globala y esta mañana cientos de activistas han rodeado el Parlamento vasco para pedir al Ejecutivo que «rompa las relaciones con el gobierno sionista».

Los manifestantes han partido a las siete de la tarde desde Sagrado Corazón con la pancarta a la cabeza. «Lo que no están haciendo los gobiernos lo está haciendo la ciudadanía, estamos dando la talla», asegura Ana Gascón, una de las portavoces de Acción Global por Palestina. La marea de banderas palestinas parte de la sede del Gobierno vasco y terminará en el Gobierno civil «de forma simbólica», explican los organizadores. A su paso, los manifestantes han portado pancartas con los lemas «el agua robada será recuperada» y entonado cánticos como «Israel hiltzaile, Jaurlaritza laguntzaile».

Esta imagen se ha visto este jueves en muchas otras ciudades de España como Madrid, Barcelona o Valencia, entre muchas otras, donde el Movimiento Global Pacifista ha convocado marchas cuya fecha no es casual. Este viernes vence el plazo de doce meses otorgado por la Asamblea General de la ONU a Israel para poner fin a la «ocupación ilegal de Palestina». Los convocantes denuncian que la ocupación continúa, por lo que reclaman una «intervención inmediata».

La de este jueves es una de las movilizaciones más multitudinarias en Bilbao contra la guerra en Gaza. La última gran protesta se produjo durante la etapa de la Vuelta con salida y meta en la capital vizcaína. Cientos de personas se manifestaron a favor de Palestina principalmente en la Gran Vía, en la zona en la que debía terminar la carrera. Allí derivó en unos altercados que obligaron a los organizadores a concluir la prueba a tres kilómetros del final, sin ganador.

Fue el germen de unas acciones que se repitieron en otras jornadas de la ronda española, cuya última etapa con llegada a Madrid fue finalmente cancelada por los importantes disturbios, con un balance de dos detenidos y 22 policías heridos.