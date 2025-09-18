El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La marcha parte de Sagrado Corazón.

Miles de personas piden en Bilbao el fin del genocidio en Gaza

La manifestación se produce horas después de que una cadena humana rodease el Parlamento vasco para pedir que «rompa las relaciones con el gobierno sionista»

Silvia Cantera

Silvia Cantera

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:09

Miles de personas claman este jueves en Bilbao el fin del genocidio en Gaza. La manifestación, enmarcada en la 'Jornada de lucha por Palestina', recorre ... la Gran Vía bajo el lema «Genozidioa Stop! ¡Ruptura con Israel ya! Elkartasuna». Vitoria se ha sumado también a las movilizaciones convocadas por Gazarako Mugimendu Globala y esta mañana cientos de activistas han rodeado el Parlamento vasco para pedir al Ejecutivo que «rompa las relaciones con el gobierno sionista».

