El lehendakari denuncia «la espiral polarizadora» y «el cálculo político»

A escasos cinco días de que reaparezca después de las vacaciones estivales en el tradicional Consejo de Gobierno que se celebrará el jueves en el donostiarra Palacio de Miramar, Imanol Pradales reapareció ayer –al menos vía redes sociales– para dejar claro que se aproxima un curso político en el que será necesario «navegar la incertidumbre» en un contexto político plagado de nubarrones. Los que se generan a nivel mundial y los que estallan enEspaña, donde «ni siquiera el drama humano impide que se acentúe la espiral polarizadora y prevalezca el tensionamiento y el cálculo político».

El lehendakari afronta a partir de septiembre el inicio de su segundo año en Ajuria Enea. Y lo afronta convencido de que el panorama internacional condiciona de manera importante la situación económica de Euskadi. Los datos apuntan a un escenario inestable. Alemania, un mercado de enorme importancia para el País Vasco, ha visto cómo su economía ha sufrido un importante parón.

Pero tampoco la situación en España ayuda. Y a ella se refirió Pradales en un texto en el que alude de forma clara a los incendios «y sus consecuencias humanas y ambientales» y a los disturbios de Torre Pacheco y «la polémica religiosa» de Jumilla. Dos hechos que tienen un «peligroso denominador común»: «la instrumentalización partidista descarada de desafíos colectivos como la integración de las personas migrantes, la sostenibilidad o el cambio climático». «La altura de Estado y la cooperación interinstitucional que brillan por su ausencia en muchos de los representantes públicos arroja más gasolina al fuego de la desafección y engorda las expectativas de partidos populistas y extremistas», razona el lehendakari.

Pradales, que se desplazó a finales de julio a Boise para participar en el Jaialdia, también arremete contra Donald Trump, entre otras cuestiones, por recibir con «guante de seda» a un «autócrata» como Putin «sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos crímenes de guerra». «Ambos cultivan el autoritarismo como valor, el personalismo como liderazgo político y nuevas ansias imperialistas», considera el lehendakari, para quien Europa está ante un «desafío existencial» en un «orden internacional convulso».

Autoexigencia

El jefe del Ejecutivo autonómico también carga contra «la impunidad con la que Israel está perpetrando una absoluta barbarie en Gaza», «un genocidio» y unas «devastadoras imágenes» ante las cuales «no podemos permanecer impasibles». Pradales también se muestra convencido de que es necesario subrayar el derecho que tiene «el pueblo palestino a crear su propio Estado libre y soberano».

En este contetxo, el lehendakari defiende la labor de un Gobierno vasco que, recalca, actúa con «responsabilidad y autoexigencia, individual y colectiva. «Esta es la realidad con la que tenemos que 'reconectar' en el inicio del nuevo curso político. Siendo realistas, sin paños calientes, sin espectáculos y sin caer en el derrotismo o en la resignación, fortaleciendo el empleo de calidad, la seguridad, el acceso a la vivienda y los servicios públicos», zanja Pradales.