La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts tumbará los Presupuestos y el techo de gasto del Gobierno

Nogueras a Sánchez: «¿Se cree que con cuatro migajas tenemos suficiente»?

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

Junts per Catalunya ha vuelto a cerrar este miércoles la puerta a aprobar el techo de gasto del Gobierno y los Presupuestos Generales del Estado ... . Hace ya más de tres semanas que los de Puigdemont decidieron romper con los socialistas y bloquear todas sus iniciativas parlamentarias. En el Ejecutivo y en el PSOE, en cualquier caso, no se dan por vencidos y de hecho el Gobierno se propone presentar los Presupuestos en las próximas semanas. Ayer aprobó la senda fiscal y el techo de gasto. En la sesión de control al presidente del Gobierno, la portavoz juntera, Míriam Nogueras, ha reafirmado ante Pedro Sánchez la negativa de los postconvergentes a validar las cuentas del Estado.

