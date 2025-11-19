El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sobres con el emblema del PSOE para Ábalos y Koldo R.C.

El juez rechaza expulsar al PSOE del 'caso de los sobres' y tacha de «conjetura» la acusación de que se investiga al partido

El PP había pedido a la Audiencia Nacional que se echara a la formación de la causa porque consideraba su presencia incompatible con el papel de la acusación

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:14



El PSOE podrá seguir, al menos por el momento, siendo acusación popular en el denominado 'caso de los sobres' en el que la Audiencia Nacional ... investiga sobre los supuestos pagos opacos y «sin soporte documental» a José Luis Ábalos y Koldo García por parte de Ferraz. El juez Ismael Moreno -haciendo suyos los argumentos de la Fiscalía y del propio PSOE- ha rechazado la petición del PP y del resto de acusaciones personadas en el 'caso Koldo' de expulsar a la formación socialista porque ésta no está investigada como tal.

