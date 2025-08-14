El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista del Polideportivo Municipal de La Hoya de Jumilla. Marcial Guillén

Groucho Marx llega a Jumilla

José María Ruiz Soroa

José María Ruiz Soroa

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:03

En el lío que ha montado Vox en Jumilla con su pretensión de algo así como volver a poner en vigor la Real Pragmática de ... 1609 de Felipe III, que acordaba la expulsión de los moriscos de sus Reynos, casi ninguno de los actores ha sido capaz de no caer en contradicciones flagrantes de esas que ofenden a una inteligencia normal. Parecen epígonos de Groucho Marx cuando decía aquello de «estos son mis principios, pero si no le gustan tengo estos otros».

