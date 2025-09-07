El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Zakariae Cheddadi posa en una céntrica calle de Bilbao antes de la entrevista. Manu Cecilio
Zakariae Cheddadi | Doctor en Sociología por la UPV/EHU

«Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»

Lamenta que la izquierda no aborde ciertos debates porque «vendrán otros, adoptarán su discurso y lo impondrán»

David Guadilla

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:09

Zakariae Cheddadi tiene 30 años. Nació en Marruecos y cuando tenía ocho años llegó con sus padres a España. Aquí se ha formado. Estudió Sociología ... en la UPV/EHU y se sacó el doctorado. Una trayectoria que, como él mismo reconoce, no es habitual, al menos por ahora. Partidario de impulsar un «islam europeo», más liberal, pide a las instituciones que no dejen la política migratoria al albur de los acontecimientos, que tomen decisiones. Denuncia las posiciones «implacables», las que «criminalizan» a todos los musulmanes, pero también alerta sobre las «impecables», las que no ven ningún problema y caen en un cierto «buenismo» porque dan alas a la extrema derecha. Cheddadi, quien subraya que ha sufrido «actitudes racistas que no se pueden imaginar», pide a los inmigrantes un esfuerzo para integrarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  2. 2 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  3. 3 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  4. 4

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  5. 5

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  6. 6

    Alarma en la Fiscalía por los menores tutelados víctimas de agresiones sexuales
  7. 7

    La gran noche de Uri Geller
  8. 8

    Un centenar de embarcaciones surcan la ría desde Santurtzi a Bilbao en una multitudinaria marcha a favor de Palestina
  9. 9

    Nuevo intento de okupación en un pabellón en Barakaldo: «Tenemos miedo, no podemos seguir así»
  10. 10

    Alcaraz, a la final con un recital ante la última leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»

«Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»