El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 3 de noviembre

¿Dónde está el centro?

Ion Ansa

Ion Ansa

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

En un lunes (otro) 'horribilis' en la política española (semidimisión de Mazón, juicio al fiscal general y otras cosas del montón), el Gobierno vasco presenta ... su proyecto presupuestario con la legítima aspiración de que las nueces sean muchas y los ruidos pocos en el debate que se avecina en torno a su validación en el Parlamento vasco. Suele entenderse que la previsibilidad de una aprobación asegurada de antemano aporta estabilidad y es síntoma de tener el juego de mayorías bajo control.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  5. 5 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  6. 6

    Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»
  7. 7

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  8. 8

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  9. 9 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Dónde está el centro?

¿Dónde está el centro?