Iglesias matricula a sus tres hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo Se trata de centro privado de Las Rozas por el que el fundador de Podemos y la diputada europea Irene Montero pagarán 1.500 euros al mes

Iñaki Juez Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:39 Comenta Compartir

Pablo Iglesias siempre ha realizado una encendida defensa de la enseñanza pública durante su carrera política. Hasta ahora. Porque el exfundador de Podemos, exvicepresidente y exministro de Derechos Sociales ha elegido un centro privado para matricular a los tres hijos que comparte con la también exministra de Igualdad y actual diputada europea Irene Montero. Los antiguos dirigentes de la formación de izquierda han sido vistos en dos ocasiones con los menores en la entrada del colegio madrileño de Los Peñascales, ubicado en la exclusiva urbanización de Las Rozas, con una cuota mensual de 500 euros por alumno. Primero, a la actual diputada en el Parlamento Europeo llevándoles el lunes por la mañana a clase en el arranque de curso y después al politólogo recogiéndolos por la tarde.

La sorpresa ha sido mayúscula. Sobre todo, entre los que ven una clara contradicción por las duras críticas que el propio Iglesias realizó cuando ostentaba el liderazgo de la formación morada a los padres que optaban por colegios privados. No tuvo piedad de ellos en una entrevista que la cadena Ser le hizo en su momento. «Porque el papá y la mamá que quieren llevar al niño al colegio privado supeespecial no quieren que haya niños gitanos, ni hijos de inmigrantes marroquís ni de ecuatorianos. No quieren que se mezclen con los niños de clase obrera», llegó a decir.

Pablo Iglesias: “los papás que llevan a sus hijos a colegios privados es porque no quieren que se junten con niños gitanos, ni con hijos de inmigrantes marroquís ni hijos de ecuatorianos, ni con niños de clase obrera”



Por eso él ha matriculado a sus hijos en un cole privado 😂😂 https://t.co/w6rCrCIpNz pic.twitter.com/nLNxTilxec — Renacido 🇪🇸 (@Renacidoaqui) September 9, 2025

Iglesias consideraba que los colegios privados formaban parte de «un mecanismo de segregación social, donde las familias con más recursos se separan del resto». «La educación privada no está pensada para que vaya todo el mundo, está pensada para una minoría que se lo puede permitir», añadía. Por ello, apostaba por la creación de una red educativa de centros públicos para «garantizar igualdad de acceso y calidad» a todos los alumnos.

Durante una jornada electoral, el ex secretario general de Podemos llegó a votar «en el colegio público que queremos que estudien nuestros hijos». Se refería al centro de La Navata, el que les correspondía después de mudarse al chalet de Galapagar que supuso todo un terremoto en el seno de Podemos, que veía cómo su líder se alejaba en la vida personal de las ideas progresistas que había defendido hasta ese momento. «Es un día hermoso para recordar lo importante que es la educación pública y lo importante que es para la democracia protegerla», insistió.

“He votado en el colegio público donde espero que vayan mis hijos”.



Coche oficial, familia numerosa, chaletazo con piscina y colegio privado.



Se ha meado en la cara de toda la izquierda. https://t.co/PZJeranGaq pic.twitter.com/EdXHIJvTit — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) September 9, 2025

De nuevo la hemeroteca vuelve a jugar una mala pasada a Iglesias. El centro de Las Rozas elegido por Iglesias y Montero está dirigido por una cooperativa de profesores con más de 40 años de experiencia. El mismo centro se define en su página web como un pequeño colegio «cercano y centrado en el bienestar del alumno, donde la comunidad educativa (profesores, familias y alumnos) participa activamente».

El centro se define como laico e independiente con una metodología basada en un «aprendizaje significativo basado en el respeto mutuo», además de impulsar la creatividad artística y los conocimientos tecnológicos-científicos de sus estudiantes. Una oferta educativa que costará a Iglesias y Montero 15.000 euros anuales por sus tres retoños.