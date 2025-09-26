Euskera, abrir corazones y mentes en Europa

Hoy celebramos el Día Europeo de las Lenguas, que este año cumple su 25º aniversario con el lema '¡Los idiomas abren corazones y mentes!'. Una ... frase que nos recuerda que las lenguas no son solo medios para comunicarnos: son vínculos que nos acercan a los demás, que despiertan empatía y que enriquecen nuestra manera de entender y relacionarnos con el mundo.

En nuestro país lo sabemos bien. El euskera es mucho más que una lengua: es memoria colectiva, herencia transmitida con esfuerzo, cariño y acción institucional. También es proyecto de futuro compartido con el resto de Europa. El euskera forma parte de nuestra realidad social y, por tanto, de la europea. Es patrimonio común de Europa.

La diversidad lingüística forma parte del ADN de Europa. El lema de la Unión, «Unidos en la diversidad», expresa con claridad esta realidad. Pero no habrá diversidad mientras se niegue el reconocimiento a millones de europeos y europeas que hablan euskera (o el catalán o el gallego). Un reciente informe de la Comisión Europea confirma que allí donde las lenguas minoritarias reciben apoyo institucional, generan cohesión social, dinamismo económico, oportunidades laborales y riqueza cultural. El euskera, como cualquier otra lengua europea, no es un obstáculo: es una oportunidad.

Hace unos meses, el euskera volvió a estar en la agenda europea junto al catalán y al gallego para su reconocimiento oficial. El debate se aplazó, pero nuestra determinación sigue intacta. Porque si algo nos caracteriza a las vascas y los vascos es la firmeza en nuestras convicciones.

Defender la oficialidad del euskera no es un gesto simbólico ni una mirada nostálgica al pasado. Es una apuesta de futuro. Nuestra aspiración es profundamente europea: que todas las lenguas que forman parte de la vida de Europa gocen del mismo respeto, reconocimiento y oportunidades.

Por todo ello, en este Día Europeo de las lenguas, os invito a mirar al euskera con el corazón y con la mente abiertos. El futuro de Europa, y el nuestro propio, será más fuerte, más unido y más humano si se escribe en todas sus lenguas.