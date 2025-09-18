Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas Una exposición de la Fundación de Víctimas del Terrorismo recuerda a quienes murieron en el 11-M y en ataques terroristas alrededor del mundo

Ocho vascos han muerto a manos del terrorismo yihadista. La Fundación Víctimas del Terrorismo va a homenajearles con un panel 'in memoriam' dentro de la muestra 'Atentados del 11M. Memoria de dolor y solidaridad' que se inaugurará el jueves en el centro municipal de Abando en Bilbao. Acudirán autoridades municipales y del Gobierno vasco, que colaboran en ella.

La exposición no sólo recuerda a las víctimas del 11M sino a las de todos los atentados yihadistas cometidos en España o en el extranjero, cuando hubo víctimas españolas. Unas 300 personas en total, según la obra 'Las víctimas de la yihad', editado por Espasa junto al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la FVT. Entre ellos hay ocho vascos. Esta es su historia.

Magie Álvarez Calleja. Zarautz Un cambio de vida letal

Magie tenía 24 años. De padre paraguaya y madre vasca, era la mediana de tres hermanas. Trabajaba en La Cantina, un establecimiento hostelero que regentaba su madre en Zarautz. Decidió iniciarse como guía turística y se apuntó a un viaje a Yemen, donde pretendía quedarse una temporada acompañando a grupos. En aquel primer viaje, tras visitar el 2 de julio de 2007 el sitio arqueológico dedicado a Bilquis, la legendaria reina de Saba, su convoy fue atacado con un coche bomba. Murieron ocho personas, tres de ellos vascos.

Mikel Essery Arruti. Zarautz Un apasionado de los viajes

Mikel Essery, nacido en Zarautz, era el segundo de cinco hermanos. Licenciado en Derecho, se exilió a Francia durante la dictadura y regresó a España tras la llegada de la democracia. Se instaló en Bilbao, donde se casó y tuvo dos hijos. Docente de profesión, su pasión por los viajes -heredada de su padre, que lo hacía por trabajo-le llevó a crear la agencia Banoa Bidaiak, que organizó el viaje a Yemen en julio de 2007.

María Asunción Vitorica Arbaiza. Amurrio Gestos de repulsa al atentado

Natural de Amurrio, María Asunción Vitorica tenía siete hermanos. Residía en Galdakao y trabajaba en el Ayuntamiento de la capital vizcaína. Fue otra de las viajeras del convoy atacado por los yihadistas en Yemen. El día de su funeral, oficiado en la parroquia de Santa María de su localidad natal, hubo concentraciones de repulsa por el atentado en las tres capitales vascas.

José Ramón Moreno Isarch. Irún En vísperas de la boda

José Ramón murió junto a su novia, María Teresa Mora, en la mañana del 11 de marzo de 2004, en el mayor atentado yihadista cometido en España. Llevaban diez años juntos e iban a casarse en noviembre. El ataque a los trenes de Cercanías acabó con sus sueños una mañana cualquiera cuando iban a trabajar. Fueron enterrados juntos.

David Fernández Ureña. Bilbao Un sargento condecorado

David Fernández Ureña nació en Bilbao. Ingresó en el Ejército en el año 2000 y estaba destinado en el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros de

Zaragoza. Trabajaba como operador de desactivación de artefactos. Era sargento. En 2009 participó en la misión de Afganistán y le habían condecorado con una medalla de la OTAN. Regresó en 2012. El 11 de enero de 2013, cuando formaba parte de un equipo de reconocimiento en la conocida como Ruta Opal, entre las localidades afganas de Qala-i-Naw y Darra-i-Bun, el convoy sufrió la explosión de una bomba colocada por los talibanes al borde la carretera. La explosión acabó con su vida.

Roberto Fraile Fernández. Barakaldo Cámara junto a David Beriáin

Nacido en Barakaldo y afincado en Salamanca, Roberto Fraile tenía dos hijos. Cámara y realizador de Radio Televisión de Castilla y León durante muchos años, su pasión por el reporterismo de guerra le llevó a muchos conflictos de alto riesgo, casi siempre junto al periodista David Beriáin, con quien murió en una emboscada el 27 de abril de 2021. Fue en el parque nacional de Arlyse, en Burkina Fasso, en un ataque reivindicado por el grupo JNIM, filial de Al Qaeda en el Magreb Islámico y uno de los grupos terroristas más activos de la región. Roberto se sentía muy apegado a la localidad leonesa de Valdespino Cerón, donde fue enterrado y despedido por amigos y familiares.

Iván Illarramendi Saizar. Zarautz Se mudó a un kibutz por amor

Quienes trataron a Iván Illarramendi, de 46 años, saben que era una de esas personas que rebosan bonhomía. Se enamoró de Dafna Garcovich, de origen chileno y nacionalidad israelí, y se casó con ella. No dudó en mudarse al kibutz Kissufim, donde vivían con unas 300 personas, a un par de kilómetros de la franja de Gaza. Fue allí donde Hamás les secuestró en la madrugada del 7 de octubre. Hacia las once y media de la mañana, enviaron su último mensaje: «Creemos que ha entrado alguien en casa. No podemos hacer ruido». Estaban refugiados en la 'mamad' , una palabra hebrea que designa la habitación de seguridad -paredes de hormigón y puerta reforzada con chapa- que tienen por ley todas las viviendas. No se volvió a saber de ellos. Cuando tiempo después se identificaron los cadáveres, los restos de Illarramendi fueron repatriados y sus allegados le enterraron en el panteón familiar en Zarautz. Aquella noche más de 1.600 civiles y militares fueron asesinados y unos 200 israelíes y extranjeros fueron secuestrados y llevados a Gaza.

María Celia Tamayo. Bilbao Una viajera muy conocida

El 17 de mayo de 2024, en la localidad alfagana de Bamiyán, tres españoles fueron asesinados en un ataque terrorista y una cuarta persona resultó herida grave. Era María Celia Tamayo, de 82 años, natural de Bilbao. Fue trasladada inicialmente al centro hospitalario que la ONG italiana Emergency tiene en Kabul, especializado en heridas por armas de fuego y repatriada días después a la la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital de Basurto, donde falleció el 30 de julio. Araceli, como la llamaban en su entorno, era una apasionada de los viajes y de los destinos poco habituales. Muy conocida en la villa, había sido secretaria en Kutxabank, donde trabajó con su expresidente José Ignacio Berroeta. Era muy activa en la Asociación de Jubilados y Pensionistas de BBK y mantenía un blog donde narraba sus viajes.