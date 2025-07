«El Guggenheim de Urdaibai no se hará sí o sí, hay una serie de condicionantes»

- Estamos en el ecuador de la legislatura municipal y foral. ¿Están pensando ya en los candidatos para las elecciones de 2027?

- No, en ... este momento no hemos abierto ese proceso. Estamos centrados en cumplir los compromisos de gobierno. Como se dice en euskera, estamos buru-belarri (con ahínco), trabajando en el día a día y en atender las necesidades de la ciudadanía.

- Esta semana se ha publicado el informe preliminar del proceso de escucha en torno al Guggenheim de Urdaibai. ¿Se puede reformular el proyecto?

- Hay cuatro ámbitos a tener en cuenta: el cumplimiento de la regulación para que ese proyecto se pueda hacer; un proceso de escucha en Busturialdea que para nosotros es muy importante; el trabajo que están haciendo la Diputación y el Gobierno vasco; y lo que diga la Fundación Guggenheim. Tenemos que ver si esos cuatro ámbitos se alinean para que pueda hacerse.

- El foco ahora es la sede de Murueta. ¿Se va a cambiar?

- Podría ser.

- ¿Pero el proyecto en su integridad se va a acabar haciendo sí o sí, independientemente de su emplazamiento?

- No, no digo que se vaya a hacer sí o sí. Hay una serie de condicionantes de vital importancia que se tienen que alinear. Y si no, pues evidentemente habrá que tomar una decisión al respecto.

- Después de tantos años a vueltas con el proyecto, ¿renunciar a hacerlo sería un fracaso?

- Bueno, hay apuestas que salen y otras que no... Vamos a ver qué pasa con este proyecto.

- Por cierto, hablando de la zona, Gorroño sigue siendo alcalde de Gernika, en contra de lo que prometió al PNV. ¿Se van a mover?

- La situación no es la que preveíamos, pero debemos velar por el interés general de Gernika y el equipo de gobierno de Gorroño se va a encontrar con un PNV colaborativo. No vamos a estar dándole vueltas a la situación porque eso no nos lleva a mejorar la vida de los vecinos.

- Entonces, ¿descarta unirse a EH Bildu para sacarlo de la Alcaldía?

- Creo que queda claro con la respuesta que le he dado.