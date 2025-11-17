El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero Noël d'Anjou encabezó la delegación del Gobierno vasco, mientras que el portavoz Pello Otxandiano lideró la de EH Bildu junto Eraitz Saez de Egilaz. EC

Gobierno vasco y oposición constatan el escaso margen para pactar el Presupuesto

El Ejecutivo reclama «seriedad» a los grupos, mientras PP y Sumar critican el modelo continuista en las Cuentas de Pradales

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:10

La ronda de negociaciones que en la mañana de este lunes han iniciado el Gobierno vasco y los tres partidos de la oposición –EH Bildu, ... PP y Sumar– ha podido ser la primera y el tiempo dirá si la última. La mayor parte de las valoraciones que las distintas partes han realizado después de las reuniones han venido a confirmar lo que se barruntaba desde hace semanas: las posiciones están muy alejadas pero nadie quiere ser el primero en levantarse de la mesa y ofrecer ante la sociedad vasca una imagen de intransigencia alejada del entendimiento y espíritu de acuerdo que tanto se demanda de los políticos.

