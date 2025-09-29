El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se dirige a la prensa. EP.

El Gobierno niega que la inmigración sea un problema y avisa a Feijóo de que «acelera el sorpaso» de Vox

El Ejecutivo defiende la aportación de la población extranjera al crecimiento económico frente a la última propuesta del líder del PP

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:40

El Gobierno rechaza que la inmigración pueda ser considerada «un problema» en España y acusa al principal partido de la oposición de «estigmatizar» injustamente a ... la población extranjera con propuestas como la que este domingo planteó Alberto Núñez Feijóo en Murcia. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, argumentó hoy que la idea de un visado por puntos que prime a aquellos que provienen de «culturas próximas» y la expulsión de inmigrantes que cometan delitos es propia de la ultraderecha y advirtió al líder de la oposición de que endurecer su discurso no le servirá para frenar la fuga de votos a Vox que detectan las encuestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  2. 2

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  5. 5

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  8. 8

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno niega que la inmigración sea un problema y avisa a Feijóo de que «acelera el sorpaso» de Vox

El Gobierno niega que la inmigración sea un problema y avisa a Feijóo de que «acelera el sorpaso» de Vox