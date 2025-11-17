El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aulestia presenta su nuevo libro sobre la extrema derecha este martes a las 19.00 horas en el Bizkaia Aretoa. Maika Salguero
Kepa Aulestia | Articulista y ensayista

«GKS le incomoda a Bildu porque le obliga a hacer gestos de radicalidad»

Cree que el Gobierno vasco debe ir «más allá» y publicar la nacionalidad de los delincuentes, no sólo el origen geográfico

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:06

Comenta

– El PSE sitúa al PNV en el «discurso de la extrema derecha». ¿Comparte esa opinión?

– El PNV y el Gobierno vasco han variado ... de discurso sobre el problema de la seguridad, la inmigración, el centro de refugiados de Arana... Pero son correcciones que se están produciendo en toda Europa. Incluso en la izquierda, como se ve en Alemania, donde formulan posiciones casi xenófobas.

