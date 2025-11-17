«GKS le incomoda a Bildu porque le obliga a hacer gestos de radicalidad»

– El PSE sitúa al PNV en el «discurso de la extrema derecha». ¿Comparte esa opinión?

– El PNV y el Gobierno vasco han variado ... de discurso sobre el problema de la seguridad, la inmigración, el centro de refugiados de Arana... Pero son correcciones que se están produciendo en toda Europa. Incluso en la izquierda, como se ve en Alemania, donde formulan posiciones casi xenófobas.

– ¿Cómo ve que la Ertzaintza facilite el dato del origen de los delincuentes?

– La argumentación del consejero Zupiria me parece plausible.

– Dijo: «Hay que ir al núcleo de los problemas y debatir de forma democrática y transparente con todos los datos sobre la mesa para evitar la estigmatización».

– El Gobierno vasco debería ir más allá y dar la nacionalidad. Si agrupamos los orígenes 'a bulto' –Magreb, Latinoamérica, UE...–, pueden sesgarse los datos. Ya que los españoles son identificados como tal, sería más razonable que se haga lo propio con las personas de otros países. Si vamos a ser transparentes, seámoslo del todo.

– ¿Cómo ve el fenómeno GKS?

– Es un grupo perfectamente organizado que publica y actúa por encima de sus posibilidades. Aprovecha ventanucas de oportunidad a cuenta de Falange o el partido de Palestina. A mi modo de ver, se considera, erróneamente, que emana de la izquierda abertzale. No. Aunque haya elementos que salen de ahí, o hijos de elementos que salen de ahí, lo más próximo a GKS es el Partido Comunista ruso. Este país es muy pequeño y nos conocemos todos.

– ¿Ve riesgo en esos grupos?

– No, pero me parece muy sintomático que no se presenten a las elecciones. Juegan a la pugna con la izquierda abertzale institucionalizada y unionista. Unionista en el sentido de que está sosteniendo el Gobierno de España.

– ¿Ve a los de Otegi nerviosos?

– Sin duda. Les incomoda no tanto porque les hagan sombra sino porque les obligan a hacer gestos de radicalidad para recordar a los presos o que son independentistas. Pero aquí hay un problema de fondo.

– ¿Cuál?

– Imagine que se hace realidad una mayoría de la derecha y la extrema derecha. ¿Qué ocurrirá con la izquierda? ¿Qué hará la izquierda abertzale con su cambio de etapa histórica? ¿Cómo interpretará lo que interpretó como causa de la disolución de la propia ETA? En el fondo, ésa es la razón por la que la izquierda abertzale apoya incondicionalmente a Sánchez.