La Generalitat presiona a Montero para que ceda con la financiación singular de Cataluña

La negociación para dotar a Cataluña de una financiación singular podría estar entrando en su última fase. Las conversaciones se producen a tres bandas, entre ... el Gobierno central, el catalán y Esquerra Republicana y están en juego los Presupuestos del Estado y los de la Generalitat. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio este lunes a entender que podría haber un acuerdo pronto, mientras ERC habló de avances en alguno de los puntos importantes.

Pero los contactos siguen llenos de dudas y además el calendario empieza a apretar a los dos gobiernos, que insisten en que confían en poder aprobar sus cuentas. El Govern, no obstante, ha despejado este martes alguna incógnita. Por primera vez, ha relacionado directamente la negociación de la financiación con la de los Presupuestos. La portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha admitido que si no hay acuerdo sobre financiación, el Gobierno catalán no podrá aprobar sus cuentas. Lo mismo le ocurriría al Ejecutivo central, en lo que al apoyo de los republicanos se refiere. Esta es una idea que ERC lleva defendiendo desde hace meses y el Govern la ha hecho ya suya. Paneque ha admitido además que el Ejecutivo catalán deberá empezar el año que viene con las cuentas prorrogadas, toda vez que los plazos para poder aprobar los Presupuestos ya se han cumplido. Está por ver el alcance de la prórroga presupuestaria. Y el tercer elemento que la administración catalana ha asumido de las tesis de Esquerra es que el principio de ordinalidad tiene que estar incluido en el acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña.

Este principio, que permitiría a Cataluña obtener unos recursos del modelo de financiación autonómica sobre la base de su aportación al régimen común ya fue reconocido en el principio de acuerdo al que llegaron sobre el esqueleto del modelo catalán el pasado mes de julio el Gobierno y el Govern. El principio de ordinalidad, en cualquier caso, fue incluido en el preámbulo del acuerdo y no en el articulado, lo que molestó a Esquerra, que se desmarcó del pacto presentado por la Moncloa y el Palau de la Generalitat.

Paneque ha asegurado este martes que este asunto es «prioritario» para el Ejecutivo catalán, aunque no ha aclarado si volverá a aparecer en el preámbulo, en caso de que se cierre un pacto, o en el articulado. Consciente de que el término no es fácil de asumir por el PSOE y por el Gobierno, ha precisado que «más allá de la palabra», «lo importante es que haya proporcionalidad entre los recursos que generamos y los que recibimos». La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer en Barcelona que el nuevo modelo de financiación autonómica se basará en el principio de solidaridad y que «ninguna autonomía perderá recursos». Para que este extremo sea posible, el Estado deberá inyectar más recursos al sistema común. Desde hace un tiempo, se baraja la cifra de 20.000 millones extra anuales. ERC admitió que en la negociación sobre la cifra de más que el Estado debe inyectar a Cataluña se están produciendo avances. Aunque advirtieron de que la cifra no es el modelo.

La gestión y recaudación del IRPF, como exige ERC, también debe estar en el acuerdo, según el Govern. Paneque ha hablado de que las prisas no son buenas, ni tampoco el ruido que rodea a la negociación. También ERC criticó ayer las prisas que a su juicio le han entrado a Montero para dejar listo el modelo de financiación antes de centrarse en su labor como candidata a la Junta de Andalucía.