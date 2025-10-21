El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Brno-Bilbao Basket, en directo
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Efe

La Generalitat presiona a Montero para que ceda con la financiación singular de Cataluña

El Govern admite que sin un acuerdo sobre financiación no tendrá presupuestos

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 21 de octubre 2025, 16:41

Comenta

La negociación para dotar a Cataluña de una financiación singular podría estar entrando en su última fase. Las conversaciones se producen a tres bandas, entre ... el Gobierno central, el catalán y Esquerra Republicana y están en juego los Presupuestos del Estado y los de la Generalitat. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio este lunes a entender que podría haber un acuerdo pronto, mientras ERC habló de avances en alguno de los puntos importantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  3. 3

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  6. 6 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  7. 7

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  8. 8

    Kirri cierra Calzados Mapi después de casi 50 años en Bilbao: «Han venido muchos clientes a despedirse. He dejado huella»
  9. 9 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  10. 10 Esta es la renta media de cada municipio en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Generalitat presiona a Montero para que ceda con la financiación singular de Cataluña

La Generalitat presiona a Montero para que ceda con la financiación singular de Cataluña