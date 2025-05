Gabriel Rufián cuenta la agresión que sufrió en Madrid: «Un tío me cogió del cuello...» El portavoz de ERC en el Congreso también desvela cómo va vestido para pasar desapercibido

Bruno Vergara Miércoles, 28 de mayo 2025, 20:04

Gabriel Rufián es un político al que nada le amilana. Sobre todo en el Congreso. Se siente bien en el hemiciclo y todo lo que ello conlleva. Sin embargo, a la hora de salir a la calle y ser un ciudadano más en Madrid, la cosa cambia. «Voy siempre con gorra y con mascarilla» por la capital, ha revelado el portavoz de ERC en el Congreso.

Esta afirmación la ha hecho al periodista radiofónico José Ramón de la Morena, quien este miércoles ha publicado en su perfil de X (antes Twitter) un avance de la entrevista del podcast 'Resonancia de Corazón'. Una charla en la que el político se abre y trata temas nunca conocidos.

El periodista le pregunta si alguna vez le han insultado en la calle, a lo que Rufián no solo le dice que sí, sino que le han llegado a agredir en plena calle. «Me han pegado. Una vez me intenté revolver y se hizo como un círculo de gente, vino Policía que se quedaron mirándonos, un tío me cogió del cuello...», cuenta el portavoz de ERC. Ante esa situación pensó en enfrentarse al agresor. «Pues en plan barrio, a hostias», pensó entonces.

Sin embargo, desistió en su acción al ver que había personas que comenzaban a sacar sus teléfonos móviles con la intención de grabar la situación del político. «Me van a sacar un titular de que me estoy hostiando con un tío en mitad de Madrid... Y cogí y me fui, pero la hostia me la llevé», le cuenta a De la Morena.

Rufián está acostumbrado a los periodistas, pero no a esas situaciones. De hecho, en más de una ocasión se le ha visto lidiar con Vito Quiles, el agitador de ultraderecha y azote de los políticos de izquierdas en el Congreso. Cuando este periodista le busca las cosquillas, el portavoz de ERC sabe enfrentarse a él con humor.