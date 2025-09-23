El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una plaza de Zarautz, con un gigantesco mural de 'Txiki' y Otaegi. Covite

La Fundación Buesa y Covite exigen a la izquierda abertzale «que deje de exaltar a ETA usando a 'Txiki' y Otaegi»

Condenan su fusilamiento pero advierten de que «los miembros de la banda terrorista no merecen homenajes públicos»

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:21

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite) han exigido este martes a la izquierda abertzale que «cese ... la exaltación pública» de los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, con motivo del 50º aniversario de sus fusilamientos por parte de la dictadura franquista. Tras condenar estas ejecuciones, advierten de que los miembros de la banda terrorista «no merecen homenajes públicos».

