Formar «cuadros políticos» para un «movimiento» que controla Bildu

David Guadilla

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:59

Una de las cuestiones más destacadas en la ponencia de Sortu es la propia organización interna de cara al futuro. Para empezar, se asegura que la formación de la izquierda abertzale es ya más un «movimiento» que un partido y que uno de los objetivos es «reducir la vida interna». Su función principal será, sobre todo, impulsar la independencia y formar «cuadros políticos». No tendrá «grupos estructurados» en los pueblos. El objetivo oficial de esta reestructuración es «liberar fuerzas». Pero otras voces apuntan a un 'mal' que afecta a todos los partidos y que también llega a la izquierda abertzale: la dificultad de mantener una estructura militante.

Ese vaciamiento aparente de Sortu también tiene otro motivo. En realidad, la izquierda abertzale no necesita tanto que Sortu funcione como un partido al uso porque ya tiene el control absoluto de EH Bildu. Lo que empezó como una coalición en la que también estaban Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba se ha convertido en una marca pilotada de forma absoluta por la izquierda abertzale. Aralar desapareció –aunque algunos de sus miembros todavía tienen puestos internos y públicos–, mientras que EA y Alternatiba cuentan con varios cargos institucionales de relevancia, pero orgánicamente cuentan bastante poco.

El trasvase de cargos ha sido constante en los últimos años, empezando por el propio Otegi, que comenzó como líder de Sortu y ahora es el secretario general de EH Bildu. Episodios similares se han repetido en los últimos años, con el salto de la matriz a la sala de máquinas de la coalición de los principales líderes de la izquierda abertzale. Todos los ideólogos del giro estratégico de los últimos años están en la sala de máquinas de EH Bildu: Pello Otxandiano, Gorka Elejabarrieta, Sonia Jacinto y el propio Arkaitz Rodríguez, quien desde hace unos meses es secretario de Acción Política.

Los últimos en entrar en la dirección como secretarios sectoriales han sido Kizkitza Gil de SanVicente y Haimar Altuna, que representan la línea ortodoxa y fiel a la dirección de Sortu. Aun así, queda por resolver la incógnita de quien tomará el relevo de Rodríguez como secretario general de una formación en la que su secretario de Organización sigue siendo David Pla, considerado uno de los últimos jefes de ETA.

