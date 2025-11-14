El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gurutz Agirresarobe, en un juicio en la Audiencia Nacional. Efe

La Fiscalía recurre el tercer grado de tres presos de ETA

La Audiencia Nacional devuelve a prisión a Gurutz Agirresarobe, Itziar Alberdi y Josu Narvaez

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la progresión a tercer grado de los presos de ETA Gurutz Agirresarobe, Itziar Alberdi y Josu Narvaez. Los tres, que habían recibido la luz verde del Gobierno vasco para la semilibertad, han regresado a prisión.

Sare, la plataforma de apoyo a los reclusos, ha criticado la decisión. «Una vez más, a 400 kilómetros de distancia, se decide en contra de los criterios que los profesionales de los centros penitenciarios vascos, donde conocen su evolución penitenciaria y de ahí su decisión de darles la progresión de grado», lamentan. A su juicio, «la Fiscalía toma una decisión, no basada en criterios jurídicos sino en voluntades políticas».

Aguirresarobe fue condenado a 32 años de cárcel por el asesinato del exjefe de la Policía Municipal en Andoain Joseba Pagazaurtundua en febrero de 2003. Se le acusó de idear el plan para el homicidio y el tribunal le condenó por delito de asesinato y de tenencia de armas y le absolvió del delito de pertenencia.

Se da la circunstancia de que en abril de este año la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya recurrió la concesión del tercer grado penitenciario al exmiembro de ETA Josu Narváez Goñi, que perteneció al comando de liberados 'Ekaitz', al entender que era prematuro. Señalaron entonces que este recurso se fundamenta en que si bien Narváez Goñi «muestra buena evolución en el tratamiento penitenciario», se considera «preciso estar a la espera de cómo se desarrollan los permisos de salida», que se han concedido «muy recientemente».

