José Luis Ábalos y Koldo García Efe

La Fiscalía pide que no se expulse al PSOE como acusación en el caso de los sobres de Ferraz

El Ministerio Público hace ahora una cerrada defensa de la acusación popular y subraya que ningún cargo actual del partido está imputado

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

La Fiscalía ve compatible, al menos «de momento», que el PSOE siga siendo acusación popular en la pieza separada recién abierta por el juez de ... la Audiencia Nacional Ismael Moreno para investigar precisamente los pagos opacos en el seno de la dirección de esta formación a José Luis Ábalos y a Koldo García y aclarar qué hay de cierto en la confesión de la empresaria Carmen Pano de que llevó 90.000 euros a la sede Ferraz en sendas bolsas.

