El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro García Ortiz, al inicio del juicio este mismo mes de noviembre Efe

El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Álvaro García Ortiz, en una carta remitida a Bolaños, afirma haber «servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:39

Comenta

El fiscal general deja el cargo. Sin esperar a que se haga pública la sentencia completa del Supremo que le inhabilita por dos años por ... un delito de revelación de secretos, Álvaro García Ortiz ha preferido acortar la 'agonía' y ha presentado en las últimas horas su carta de renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En esa misiva, el hasta ahora máximo responsable del Ministerio Público, afirma haber «servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  2. 2

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  3. 3

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  4. 4 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  5. 5

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  6. 6

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  7. 7 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  8. 8 «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  9. 9

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  10. 10 Resultado de ensueño para Verstappen: victoria en Las Vegas y descalificación de los McLaren

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos