El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sánchez recibe el pasado septiembre en Moncloa a García Ortiz para la entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía. Efe

El Gobierno vuelve a ponerse en posición de combate contra el «acoso judicial» para resistir

Un año después de ensayar esa táctica en su congreso, Sánchezy el PSOE la reviven tras la condena al fiscal general y los golpesde la corrupción

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

En poco más de 24 horas el Gobierno y el PSOE pasaron esta semana del abatimiento a la ira; del desánimo por el informe de ... la UCO que, según reconocen sin ambages, «apuntala los indicios» de corrupción contra Santos Cerdán –uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, artífice del ensamblaje de Junts y el PNV en la heterogénea mayoría que facilitó la investidura en 2023– a un enfado, que ahora aspiran a convertir en gasolina electoral, por el fallo condenatorio del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, procesado a su vez por fraude fiscal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  3. 3 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  4. 4 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  5. 5

    El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia
  6. 6

    Las ovejas gais están de moda
  7. 7

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  8. 8

    El pueblo vasco aislado sin quitanieves
  9. 9 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  10. 10

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vuelve a ponerse en posición de combate contra el «acoso judicial» para resistir

El Gobierno vuelve a ponerse en posición de combate contra el «acoso judicial» para resistir