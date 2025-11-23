Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto

Pedro Sánchez rompió este domingo su silencio sobre el fallo del Tribunal Supremo que condenó el pasado jueves al fiscal general del Estado a dos ... años de inhabilitación por revelación de secretos para dejar claro que mantiene su defensa sobre la inocencia de Álvaro García Ortiz aunque «acata la sentencia». «Respetamos las sentencias del Tribunal Supremo y las acatamos, pero podemos manifestar nuestra discrepancia», expresó el presidente del Gobierno en su comparecencia ante los medios tras la cumbre del G-20 y antes de poner rumbo a Angola.

Sánchez insistió en que el Ejecutivo siempre ha sido respetuoso con la independencia del Poder Judicial y que reconocen la sentencia, aunque no comparten la orientación. «A mí no me habrán escuchado decir que vamos a controlar la Sala Segunda de lo Penal desde la puerta de atrás», ironizó sobre el mensaje de WhatsApp que envió en 2018 el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus compañeros en el que se detallaban las interioridades del acuerdo alcanzado entonces con el PSOE para repartirse el nombramiento de los vocales del CGPJ y que situaba en la presidencia a Manuel Marchena. Pero más allá de esa pulla, el jefe del Ejecutivo evitó entrar al choque ni con el alto tribunal ni con el partido de Alberto Núñez Feijóo, quien ha exigido su dimisión y le ha acusado de «abuso de poder» y de «atacar la independencia judicial».

En línea con las manifestaciones realizadas por varios miembros de su Gobierno desde que se conoció el fallo, el presidente lamentó que se condene al fiscal general aunque «periodistas de acreditado prestigio han dicho que nada tiene que ver con los delitos que se le imputan». La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, fue el sábado más allá al afirmar que cree que el poder judicial está «interviniendo en política» contra el Gobierno progresista. Pero Sánchez evitó valorar las palabras de su vicepresidenta y se limitó a insistir en que desde el Ejecutivo «respetamos y acatamos». Prueba de ello, dijo, es que se ha abierto ya el «procedimiento de sustitución y nombramiento» del nuevo fiscal general aunque no quiso dar ningún detalle sobre quién será nisi se le ha contactado ya. «Cuando tengan el nombre, verán cuál es el perfil», dijo antes de asegurar que será una persona «con una dilatada trayectoria desde el punto de vista jurídico».

También apuntó al Tribunal Constitucional como el órgano en el que se tendrán que dirimir «algunos de los aspectos que una vez se conozca el contenido de esta sentencia, que a lo mejor -dijo- puedan ser controvertidos». El presidente considera, por tanto, que se podrá recurrir el fallo ante instancias superiores pero descarta, de momento, el indulto a García Ortiz. «No tiene ningún sentido ahora mismo», afirmó, sin cerrar esa puerta a futuro.

Desde que el Supremo emitió el fallo condenando al hasta ahora fiscal general, Sánchez solo había realizado dos intervenciones públicas, sin hacer mención a la cuestión. Una de ellas fue durante la presentación de la serie sobre el 23F 'Anatomía de un instante', en la que hizo una defensa de la democracia, frente a la «desinformación», los «abusos de poder» y las «nostalgias infundadas».

García Ortiz tendrá que asumir dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por revelación de datos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, a quien tendrá que indemnizar con 10.000 euros por daños morales.