Pedro Sánchez a su llegada este domingo a la cumbre del G-20. Efe

Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto

El presidente asegura que respeta y acata la sentencia del Supremo pero no la comparte

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Pedro Sánchez rompió este domingo su silencio sobre el fallo del Tribunal Supremo que condenó el pasado jueves al fiscal general del Estado a dos ... años de inhabilitación por revelación de secretos para dejar claro que mantiene su defensa sobre la inocencia de Álvaro García Ortiz aunque «acata la sentencia». «Respetamos las sentencias del Tribunal Supremo y las acatamos, pero podemos manifestar nuestra discrepancia», expresó el presidente del Gobierno en su comparecencia ante los medios tras la cumbre del G-20 y antes de poner rumbo a Angola.

