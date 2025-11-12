El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los Reyes, a su llegada a la cena de gala ofrecida por el presidente chino, Xi Jinping y la primera dama. Efe

Felipe VI reivindica la «voz» y el «compromiso» de China para poder «afrontar los grandes desafíos globales»

El Rey ensalza al gigante asiático como principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea y pide ahondar en sus relaciones en materia de «innovación y sostenibilidad»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:36

Felipe VI defendió este miércoles la importancia de contar con la «voz» y el «compromiso» de China a la hora de «afrontar los grandes desafíos ... globales» en el complejo mundo actual, al tiempo que reivindicó ante su presidente, Xi Jinping, la necesidad de preservar un orden mundial basado «en las normas, el multilateralismo y la cooperación». «No olvidemos las duras lecciones que nos ha dejado el siglo XX. No abandonemos jamás, por difícil que sea, la búsqueda de la concordia», aseveró el monarca, durante su intervención en la cena de gala que ofreció en su honor y en el de la reina Letizia el mandatario con motivo de la visita de Estado que los ha llevado a China esta semana. Un recordatorio de su intervención el pasado septiembre ante la Asamblea de Naciones Unidas.

