Feijóo confronta con Gobierno y Vox para «poner orden» en la inmigración y vaticina que Sánchez «va a acabar mal»

España es un país «desgarrado» porque dos fuerzas tiran desde los extremos: a un lado, un Gobierno «fallido», «inoperante», «incompetente» y «corrupto». Al otro, Vox ... y sus dirigentes, «que cuando pudieron corregir este desastre, no lo hicieron» al abandonar los ejecutivos autonómicos donde gobernaban con los populares. Pedro Sánchez y Santiago Abascal conforman una «pinza» que «intenta volarlo todo», ha descrito hoy Alberto Núñez Feijóo, quien ha cerrado el retiro de este fin de semana en Murcia con sus barones autonómicos presentándose como «la única alternativa y la única opción de futuro» para «coser» lo que está roto frente a las izquierdas y la extrema derecha. Feijóo ha trazado junto con sus presidentes autonómicos una hoja de ruta que busca, como prioridad, «poner orden» en la inmigración, además mejorar los servicios públicos -singularmente, el transporte-, facilitar el acceso a la vivienda y «devolver el respeto» a los jueces y al Estado de Derecho.

El plante la víspera de la mujer de Sánchez al juez Peinado, después de que este haya anticipado su voluntad de sentarla ante un jurado popular por supuesta malversación, daba pie este mediodía a Feijóo para incidir en la erosión de un Gobierno al que cree en tiempo de descuento ya por las causas judiciales que lo cercan. Pero el jefe de la oposición no ha querido abundar en ello, convencido de que «un escándalo» sigue a otro y de que el deterioro gubernamental tiene difícil vuelta. Y ha preferido centrarse en el 'leit motiv' del cónclave con sus barones, la gestión migratorio, el asunto con el que el PSOE señala a los populares para acusarlo de emular a Vox y caldo de cultivo para el auge electoral de los de Abascal.

La denuncia y el combate contra la inmigración ilegal se erige así en el gran eje programático del PP para este nuevo curso político. Un ámbito socialmente muy relevante, subrayan en el partido, en el que los populares se juegan su credibilidad ante la ciudadanía. En la 'Declaración de la Región de Murcia', el documento que han firmado Feijóo y los presidentes autonómicos, los populares proponen una batería de medidas para encarar un fenómeno que se ha trasformado en «desafío porque está descontrolado», ha proclamado Feijóo, y de esta manera, «recuperar el control de las fronteras de España», como salvaguarda de su soberanía y «garantizar la seguridad en las calles».

El PP propone visados para inmigrantes, con prioridad para quienes tienen una «cultura próxima» -los hispoamericanos, como y había avanzado su jefe de filas-, y condicionados a aquellos trabajos del mercado laboral donde falta «mano de obra». Al estilo de Reino Unido, Canadá o Australia, los populares plantean un visado por puntos que permita a España «elegir quién viene y para qué viene». Además, Feijóo exige una colaboración más comprometida de los estados de origen ante los ciudadanos que se les van. «Si ayudan, serán recompensados, pero si incentivan el desorden, no habrá permisos para las personas que vivan de esos países». Feijóo ha trazado una línea nítida este fin de semana entre los extranjeros que «llegan con voluntad de trabajar» y «los que abusan» de las prestaciones sociales. Para estos últimos, se acabará el Ingreso Mínimo Vital e incluso su estancia en España. «Permanecer en nuestro país deberá estar ligado a un contrato de trabajo o a la búsqueda activa de empleo».

En busca de una posición centrada que considera mayoritaria entre los votantes, que los socialistas emparentan con la extrema derecha y que ésta cree tibia, Feijóo aboga por una «tolerancia cero» con los inmigrante que cometan delitos graves o sean reincidentes, que serán expulsados si llega a gobernar. Pero sin «echarlos a todos», como reclama la ultraderecha. «Tienen derechos y deberes: no son víctimas, como dice el PSOE, pero tampoco son todos delincuentes, como dice Vox. Ni regularizarlos a todos ni echarlos al mar», ha argumentado el líder popular, quien ha incidido en que toda persona que resida en el país ha de cumplir «la ley» y ha tratado de zafarse de las críticas de radicalidad incidiendo en que regularizar la inmigración es lo que contrarresta «la xenofobia».

Conseguir que cale su mensaje sobre la inmigración es la gran prueba de fuego para el PP, que también coloca en el centro del debate la situación de las infraestructuras. Como prueba de que su futuro Gobierno se tomará muy en serio la situación del AVE, Feijóo ha prometido que repondrá las indemnizaciones por los retrasos en la alta velocidad. «Si el tren llega tarde, se devolverá el dinero».

Además, en el PP se han marcado como objetivo atraer a las mujeres, un grupo que en las últimas elecciones apoyó mayoritariamente por los partidos de izquierdas. Los fallos de las pulseras antimaltrato confirman la idea de que el Gobierno «pidió el voto a las mujeres y luego las desprotegió, liberó a agresores sexuales, aumentaron las violaciones y se usó el dinero público para consumir prostitución».

Feijóo mantiene su compromiso -solemnizado en el congreso nacional de su partido de este julio- de intentar liderar un Gobierno en solitario, que no dependa de «los que no creen en España», en referencia a los partidos nacionalistas, ni de los que «no creen en el Estado de las Autonomías», un mensaje para Vox. Como repite desde hace meses, el líder del PP ha vuelto a apelar a los socios de Pedro Sánchez y les ha advertido: «¿Quieren acabar peor que él?».

Porque Feijóo no tiene dudas de que Sánchez «va a acabar mal». El plantón de Begoña Gómez al juez Juan Carlos Peinado el sábado es, a su juicio, una demostración de que la mujer del presidente está manchada por la corrupción porque «quien no tiene nada que ocultar no se esconde». El jefe de la oposición ha vuelto a hacer una encendida defensa de los jueces y del Estado de Derecho, «que no hace distinciones», y ha anticipado más casos comprometedores para el Ejecutivo. «Vivimos en el acuario de los escándalos de corrupción de Sánchez», ha sintetizado.