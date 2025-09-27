El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Feijóo (centro), con Tellado, Guardiola, Moreno y Mañueco. PP

Feijóo revertirá si gobierna las ayudas que fomentan el «'efecto llamada'» de la inmigración ilegal

En su cumbre en Murcia, el PP plantea que solo puedan quedarse los extranjeros que «contribuyen» y sin crear «agravios» con respecto a los regulares, «las familias que cotizan, los autónomos y los parados»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:05

No es casual que el PP haya elegido Murcia para reunir este fin de semana a sus presidentes autonómicos con una agenda de trabajo en ... la que aparece como punto más destacado la gestión de la inmigración. En julio, en Torre Pacheco, se produjeron disturbios contra los ciudadanos marroquíes del municipio (el 30% del censo municipal) y en agosto, en Jumilla, los populares se unieron a Vox para prohibir la celebración de actos islámicos en espacios públicos. Un partido, Vox, que precisamente come terreno a los populares con la bandera de la mano dura ante el fenómeno migratorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  3. 3

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  4. 4

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  5. 5

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  6. 6

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  7. 7

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  8. 8 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios
  9. 9

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  10. 10 Cañizares anuncia que se casará con una joven que conoció hace solo cuatro meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Feijóo revertirá si gobierna las ayudas que fomentan el «'efecto llamada'» de la inmigración ilegal

Feijóo revertirá si gobierna las ayudas que fomentan el «&#039;efecto llamada&#039;» de la inmigración ilegal