Feijóo denuncia en un acto con autónomos que su dinero vaya a pagar «chistorras y prostitutas» El líder del PP detalla en Soria su plan para los 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia: bajar impuestos, reducir la burocracia y garantizar la formación y el relevo generacionales

Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se dirigen a un acto con autónomos en Cartonajes Izquierdo-Insoca (Soria).

Mateo Balín Sábado, 18 de octubre 2025, 12:55 Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo sigue en modo precampaña y no deja aprovechar la oportunidad para avanzar píldoras de lo que será su programa electoral trufado con ... reflexiones sobre el debate político actual. En un acto con autónomos en la empresa Cartojanes Izquierdo-Insoca, en el polígono industrial de Soria, el líder del Partido Popular ha vuelto a introducir los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, al propio Ejecutivo y al PSOE mezclado con iniciativas sobre empleo e inmigración.

Feijóo ha vuelto a traer a colación las réplicas del 'caso Koldo' y los informes de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil. Lo hizo después de denunciar las penurias de los 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia que existen en el país con un Ejecutivo que les abrasa a impuestos. «Que dejen tratar a la gente honrada y trabajadora como un cajero automático. Los delincuentes son los que se llevan el dinero público a su casa viviendo de los trabajadores. El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras y prostitutas», criticó en referencia a las palabras encriptadas usada por el exasesor ministerial de José Luis Ábalos para hablar del reparto de dinero.

