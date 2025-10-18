El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se dirigen a un acto con autónomos en Cartonajes Izquierdo-Insoca (Soria). EP

Feijóo denuncia en un acto con autónomos que su dinero vaya a pagar «chistorras y prostitutas»

El líder del PP detalla en Soria su plan para los 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia: bajar impuestos, reducir la burocracia y garantizar la formación y el relevo generacionales

Mateo Balín

Mateo Balín

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:55

Comenta

Alberto Núñez Feijóo sigue en modo precampaña y no deja aprovechar la oportunidad para avanzar píldoras de lo que será su programa electoral trufado con ... reflexiones sobre el debate político actual. En un acto con autónomos en la empresa Cartojanes Izquierdo-Insoca, en el polígono industrial de Soria, el líder del Partido Popular ha vuelto a introducir los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, al propio Ejecutivo y al PSOE mezclado con iniciativas sobre empleo e inmigración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  3. 3

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  4. 4

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  5. 5 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  6. 6 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  7. 7

    Suspendido el juicio por el niño de 11 años que murió tras ser atropellado en Aulesti
  8. 8

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  9. 9 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  10. 10

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Feijóo denuncia en un acto con autónomos que su dinero vaya a pagar «chistorras y prostitutas»

Feijóo denuncia en un acto con autónomos que su dinero vaya a pagar «chistorras y prostitutas»