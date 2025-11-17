El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marcos Vizcaya desciende del avión en el aeropuerto de Sondika tras rematar la negociación del Estatuto de Gernika en Madrid en 1979.

Fallece el exportavoz del PNV Marcos Vizcaya a los 78 años

Fue la referencia jeltzale en Madrid durante la Transición y una figura clave en la redacción del Estatuto de Gernika

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

El exportavoz del PNV en el Congreso Marcos Vizcaya ha fallecido este lunes a los 78 años. Principal referente de los jeltzales en Madrid durante ... la Transición y uno de los grandes artífices del Estatuto de Gernika aún vigente, el abogado natural de Gorliz se retiró muy pronto de la actividad pública, en 1986, justo antes de la escisión que dio lugar a EA. Alineado con el sector crítico, prefirió alejarse de la política y regresar a su carrera profesional, aunque años después participó en varios actos del partido presidido por Xabier Arzalluz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  5. 5

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  6. 6

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  7. 7

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  8. 8

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  9. 9

    Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero
  10. 10 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fallece el exportavoz del PNV Marcos Vizcaya a los 78 años

Fallece el exportavoz del PNV Marcos Vizcaya a los 78 años