Esteban ve un «intento evidente» del PP por vincular al PNV con la trama Cerdán

Aitor Esteban ha dejado claro este jueves que no solo está tranquilo a pesar de las informaciones que apuntan a una posible vinculación del PNV ... con la trama liderada por Santos Cerdán, sino que ve un «intento evidente» del PP por establecer esas relaciones y manchar la imagen del partido. Pero no solo eso. Los jeltzales también mantienen la presión sobre una cuestión que consideran de la máxima importancia, que fue pactada con Pedro Sánchez pero que no acaba de concretarse: la llegada a Euskadi de las transferencias pendientes del Estatuto.

El acuerdo establecía que estuviesen cerradas para finales de este año, pero la realidad es muy diferente y ambas partes hace tiempo que admiten que ese calendario no es viable. El problema es que más allá de fechas, la sensación que se tiene en Sabin Etxea es que hay un frenazo. De ahí que el presidente del Euzkadi bur batzar haya querido aprovechar una comparecencia este jueves para elevar la presión. Ha reconocido que en esta misma semana ha hablado con el propio presidente del Gobierno para pedirle que antes del 31 de diciembre haya al menos un gesto, una «escenificación» de su «compromiso político» de culminar el Estatuto. Si no es así, ha advertido Esteban, sería «un asunto grave y un incumplimiento del acuerdo de investidura».

Las palabras del presidente del PNV se han realizado en una comparecencia conjunta en Sabin Etxea con Maribel Vaquero, portavoz en el Congreso, con motivo del 50 aniversario de Franco y en un contexto marcado por el informe de la UCO en el que se alude a los posibles vínculos de la trama liderada presuntamente por Santos Cerdán con el PNV. Una tesis que el propio Esteban rechazó ayer, pero sobre la que este jueves se ha extendido más. Porque, a su juicio, lo que hay es un «intento evidente del PP y algunos medios cercanos a él» de «vincular» al PNV con la trama del exsecretario general del PSOE.

El líder jeltzale ha afirmado que a su partido no le van a «amedrentar cuatro titulares sin rigor» y están «la mar de tranquilos» porque no hay «nada» ni «ninguna conexión» con la presunta «trama Cerdán». Además, ha vuelto a subrayar que en la reunión que mantuvieron con Cerdán para negociar la moción de censura «de nombres ahí no se habló en absoluto».

La preocupación en el PNV, en todo caso, es similar a la que tienen el resto de socios del Gobierno. Que acabe apareciendo algún elemento que haga sospechar de financiación ilegal en el PSOE, algo que se considera una línea roja. Los jeltzales, además, tratan de hacer efectivos los acuerdos alcanzados con Sánchez. Y ahí aflora la cuestión de las transferencias. ¿Cuál podría ser ese gesto que pide Esteban? Pues la celebración de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente que presiden Pradales y el propio Sánchez, y que está pendiente de celebrar. A juicio de Esteban, «técnicamente en los próximos meses debería haber un cierre concreto» sobre la materialización de las transferencias, y dejar constancia de que «ese cierre políticamente ya se ha dado».