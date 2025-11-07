El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao

Esteban carga contra Otegi por crear «animadversión» hacia la Ertzaintza

El presidente del PNV considera que el líder soberanista acusa a los agentes de ser de «gatillo fácil» al pedir un «modelo nórdico» para la Policía

David Guadilla

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:24

Aitor Esteban salió este viernes al paso de la reflexión lanzada el jueves por Arnaldo Otegi sobre cómo debe ser la Ertzaintza y en qué ... espejo debe mirarse. El secretario general de EH Bildu apostó por un modelo de proximidad, «nórdico». Y abogó por mirar a lo que se ve en las pantallas. «En las series nórdicas ustedes no verán que estén todo el rato sacando la pistola; es más, en muchos casos no llevan pistola», afirmó el dirigente soberanista. Unas palabras que para el presidente del PNV tienen una intencionalidad política y que solo ayudan a desprestigiar la labor de los agentes, porque acusarles «de gatillo fácil», pone en cuestión su profesionalidad y crea «animadversión» hacia el cuerpo policial.

