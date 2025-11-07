Esteban carga contra Otegi por crear «animadversión» hacia la Ertzaintza

Aitor Esteban salió este viernes al paso de la reflexión lanzada el jueves por Arnaldo Otegi sobre cómo debe ser la Ertzaintza y en qué ... espejo debe mirarse. El secretario general de EH Bildu apostó por un modelo de proximidad, «nórdico». Y abogó por mirar a lo que se ve en las pantallas. «En las series nórdicas ustedes no verán que estén todo el rato sacando la pistola; es más, en muchos casos no llevan pistola», afirmó el dirigente soberanista. Unas palabras que para el presidente del PNV tienen una intencionalidad política y que solo ayudan a desprestigiar la labor de los agentes, porque acusarles «de gatillo fácil», pone en cuestión su profesionalidad y crea «animadversión» hacia el cuerpo policial.

La bronca entre el PNV y EH Bildu con la Ertzaintza de transfondo se está intensificando desde hace semanas. Aunque Otegi subrayó el jueves que su formación «odie» a la Ertzaintza, en la formación jeltzale se tiene el convencimiento de que se busca desprestigiar a la Policía autonómica. En este sentido, y en una entrevista televisiva, Esteban primero recalcó que «la normativa» de la Ertzaintza «a la hora de desenfundar un arma, que Otegi venía a reflejar como si fuera algo habitual, es muy estricta».

En este sentido, dijo que, si se hace un repaso de cuántas veces ha desenfundado un arma la Ertzaintza en el último año, «igual nos encontramos con que no hay ningún caso y, si lo hay, será alguno esporádico y muy justificado».

«Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Me parece que se quiere poner, por razones políticas, en cuestión la profesionalidad de la Ertzaintza», añadióEsteban, para quien con ese discurso se está diciendo que los agentes «son de gatillo fácil».

A su juicio, esto «genera animadversión» hacia el cuerpo policial «por razones políticas». «El lehendakari creó hace ya meses un foro de discusión sobre la seguridad. Si tiene algo que decir, lo que tienen que hacer los representantes de Bildu es ir allí y participar», añadió Esteban.

Preguntado por si hay que replantearse algunos comportamientos de la Ertzaintza, el presidente del EBB consideró que, «así como ha habido polémica en cuanto a actuaciones, por ejemplo, con otros cuerpos policiales, como los Mossos d'Esquadra, comparativamente, la Ertzaintza no tiene nada que ver».