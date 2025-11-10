Esan exige revocar el reconocimiento de Rosa Zarra como víctima policial

El sindicato policial Esan, el segundo en representatividad en la Ertzaintza, exige que el Gobierno vasco revoque el reconocimiento como víctima policial de Rosa Zarra, ... la mujer que perdió la vida en junio de 1995 en San Sebastián por un pelotazo de goma de la Policía autonómica. La central cree «vergonzoso e injustificable» que se le haya otorgado tal consideración «sin sentencia judicial que lo respalde, sin pruebas nuevas y en abierta contradicción con los hechos acreditados por la Justicia y las autoridades del momento».

La Audiencia de Gipuzkoa archivó en su día la denuncia de la familia después de que el informe forense considerara que la muerte se había producido por causas naturales. El entonces consejero de Interior, Juan Mari Atutxa, abundó en esa tesis. Sin embargo, el asunto llegó a la comisión que valora casos de vulneraciones de derechos humanos en contextos de violencia de motivación política y el pasado marzo se le otorgó ese reconocimiento.

En aquel momento Esan ya criticó ese paso y ahora, justo después de que el sábado se inaugurara una placa en su recuerdo en San Sebastián, se reafirma en su posición. En un comunicado, el sindicato denuncia que ese paso supone «una agresión institucional» a la Ertzaintza, así como «una manipulación política de la memoria reciente y una ofensa intolerable a los profesionales que han defendido Euskadi con honor, rigor y sacrificio». Además, cree que el Gobierno vasco ha convertido el reconocimiento de víctimas en «un instrumento de propaganda que deslegitima la verdad judicial».