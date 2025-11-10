El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
San Sebastián inauguró el sábado una placa en recuerdo a Rosa Zarra. Efe

Esan exige revocar el reconocimiento de Rosa Zarra como víctima policial

El sindicato policial critica que la mujer que perdió la vida por un pelotazo de goma reciba esa consideración sin un fallo judicial que lo avale

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

El sindicato policial Esan, el segundo en representatividad en la Ertzaintza, exige que el Gobierno vasco revoque el reconocimiento como víctima policial de Rosa Zarra, ... la mujer que perdió la vida en junio de 1995 en San Sebastián por un pelotazo de goma de la Policía autonómica. La central cree «vergonzoso e injustificable» que se le haya otorgado tal consideración «sin sentencia judicial que lo respalde, sin pruebas nuevas y en abierta contradicción con los hechos acreditados por la Justicia y las autoridades del momento».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  8. 8 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»
  9. 9

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Esan exige revocar el reconocimiento de Rosa Zarra como víctima policial

Esan exige revocar el reconocimiento de Rosa Zarra como víctima policial