La Ertzaintza investiga a once personas más por el asedio a la comisaría de Azpeitia en julio Un grupo de radicales agredió a varios policías locales y ertzainas tras haber sido multado un joven por realizar una pintada

Alba Peláez Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:49 | Actualizado 09:00h. Comenta Compartir

La Ertzaintza investiga a otra decena de jóvenes por los altercados registrados en el municipio guipuzcoanos de Azpeitia, donde un grupo de personas asaltó la comisaría de la localidad en julio, después de que una patrulla identificara a un joven por realizar una pintada en el mobiliario urbano y se procediera a proponerle para sanción. Tras este hecho, una turba se presentó en las dependencias de la Policía Local e increpó y agredió a los agentes. Efectivos de la Policía autonómica acudieron al lugar y dos de ellos resultaron heridos.

Desde la Ertzain-etxea de Urola-Kosta se inició una investigación por estos hechos e inicialmente, un menor de 16 años fue detenido y otros a diez jóvenes resultaron investigados. A todos ellos se les imputa un delito de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.

A lo largo del mes de agosto y los primeros días de septiembre, otros once hombres, con edades comprendidas entre los 18 y los 38 años, han resultado investigados por estos mismos hechos. La investigación sigue abierta y no se descarta que más personas sean detenidas o investigadas por su implicación en estos desórdenes públicos.

Otros enfrentamientos

Durante este verano, también se produjeron altercados en Hernani. Un grupo de personas trató de asaltar el Ayuntamiento para agredir a un magrebí que había sido detenido minutos antes. Los altercados terminaron en enfrentamientos contra los policías. En esta misma localidad, aparecieron días después varias pintadas contra el consejero de seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, así como contra la Policía vasca, que incluían amenazas de muerte.

Los enfrentamientos se repitieron a finales de julio en Vitoria. La Ertzaintza cargó contra un centenar de jóvenes de Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) y Etxebizitza Sindikatua (Sindicato de la Vivienda) montaron tiendas de campaña sin permiso en la céntrica plaza de la Virgen Blanca. En el operativo, siete agentes resultaron heridos, seis de la policía autónoma y un municipal y se detuvo a cuatro personas acusadas de atentado a agentes de la autoridad.

Tras un verano marcado una vez más por las denuncias que colectivos de víctimas y diferentes grupos políticos han lanzado por la presencia de carteles de apoyo a los presos de ETA y por las agresiones y reproches que ha recibido la Ertzaintza, Imanol Pradales abrió a finales de agosto el curso político con una encendida defensa de la Policía autonómica y los diferentes cuerpos locales y rechazando «las actitudes contrarias a la convivencia». «No puede haber medias tintas: todas las fuerzas políticas de Euskadi, todas sin excepción, debemos condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las Policías Municipales y la Ertzaintza. Con claridad. Con rotundidad y sin subterfugios lingüísticos», afirmó el lehendakari tras el habitual Consejo de Gobierno celebrado en el Palacio de Miramar de San Sebastián.

