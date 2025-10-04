La Ertzaintza eleva a 23 los identificados por el asedio a la comisaría de Azpeitia

La Ertzaintza ha dado por finalizada la investigación por los disturbios ocurridos la noche del pasado 20 de julio en Azpeitia. El envío al juzgado ... de las últimas diligencias, que señalan a dos jóvenes de 18 años, pone fin a las pesquisas policiales bajo la acusación de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad. En total, los altercados se saldan con 23 investigados y la detención de un menor de 16 años.

El Departamento de Seguridad de la Ertzainza recordó este sábado que los incidentes ocurrieron durante las fiestas de la localidad guipuzcoana, después de que una patrulla de la Policía vasca identificara a un joven por realizar una pintada en un contenedor. Al parecer, había escrito 'ACAB', de la frase en inglés 'All cops are bastards', que en castellano se traduciría como 'Todos los policías son bastardos'. Los agentes procedieron a ponerle una multa por deslucimiento de bienes públicos y al de un rato un grupo de radicales se presentó en las dependencias de la Policía local e intentó agredir a los agentes. Algunos de ellos, incluso, asaltaron con violencia la comisaría y llegaron a robar material policial.

Ante este panorama, los policías locales pidieron ayuda a la Ertzaintza, que envió varias patrullas. Tuvieron que intervenir para reconducir la situación, momento en el que se produjeron empujones y forcejeos entre los agentes y los jóvenes. La alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, de EH Bildu, calificó como «desproporcionado el despliegue policial». Unas declaraciones que alimentaron la confrontación con el PNV en un verano marcado por los incidentes en recintos festivos entre radicales y las fuerzas de seguridad.

Deslegitimación

El Gobierno vasco alertó entonces de «movimientos» que persiguen «deslegitimar» a la Ertzainza. Una crítica apenas velada hacia la formación abertzale. El propio Arnaldo Otegi ahondó el mes pasado en la distancia entre ambos partidos al asegurar que «la autoridad se gana tratando bien a la gente», en alusión directa a la Policía autonómica. Con la reanudación del curso político, jeltzales y abertzales han traslado el pulso a los ayuntamientos, donde PNV y PSE-EE han aprobado mociones para «condenar» los ataques, mientras EH Bildu reclama en las suyas «una profunda revisión del modelo policial».