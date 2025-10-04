El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La comisaría de Azpeitia está ubicada en los bajos del Ayuntamiento E.C.

La Ertzaintza eleva a 23 los identificados por el asedio a la comisaría de Azpeitia

La Policía autonómica da por finalizada la investigación y les acusa de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad

Félix Montero

Félix Montero

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:37

Comenta

La Ertzaintza ha dado por finalizada la investigación por los disturbios ocurridos la noche del pasado 20 de julio en Azpeitia. El envío al juzgado ... de las últimas diligencias, que señalan a dos jóvenes de 18 años, pone fin a las pesquisas policiales bajo la acusación de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad. En total, los altercados se saldan con 23 investigados y la detención de un menor de 16 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  2. 2 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4 El recibimiento sorpresa en plena calle al canterano Ibon Sánchez por su debut con el Athletic
  5. 5 La planta de moda que ayuda a dormir, potencia la memoria y mejora la salud sexual
  6. 6 Getxo y Berango chocan por el tráfico que generan los vecinos de 400 nuevos pisos
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional se vende íntegramen en un restaurante de Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
  8. 8

    Sorprenden al jefe de flota de la DYA al volante de una ambulancia sin tener el carné de conducir adecuado
  9. 9 Entra a robar en una sastrería bilbaína y queda atrapado en su interior
  10. 10

    Avalan el despido a un trabajador de ITP de baja por una lesión en el hombro que daba clases de boxeo en Barakaldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Ertzaintza eleva a 23 los identificados por el asedio a la comisaría de Azpeitia

La Ertzaintza eleva a 23 los identificados por el asedio a la comisaría de Azpeitia