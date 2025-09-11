El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diana en Barcelona EP

La Diada arranca con un baño de masas de la ultra Orriols y pitos hacia ERC y Junts

La extrema derecha carga contra la prensa

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:16

Los actos independentistas de la Diada de Cataluña han arrancado esta pasada noche con una demostración de fuerza de la líder de la extrema derecha ... secesionista, Sílvia Orriols, que se ha dado un baño de masas en la habitual ofrenda floral en el Fossar de les Moreres, una plaza de Barcelona icónica para el nacionalismo, donde se levanta un monumento en recuerdo a los caídos en la caída de Barcelona de 1714 en la guerra de sucesión española. En esa plaza, se celebra todos los años un acto político en la vigilia de la Diada: participan todos los actores del independentistas, desde los partidos con representación parlamentaria hasta pequeños grupos extraparlamentarios.

