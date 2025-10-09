El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedro Sánchez y Margarita Robles Europa Press

Detenidos dos 'hackers' menores de edad por la filtración de datos personales de Sánchez el pasado septiembre

Los arrestados en Albacete y Cataluña por la Policía Nacional también hicieron públicas informaciones confidenciales de Robles, Albares y de miembros del CNI

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24

Efectivos de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional han detenido en las últimas horas a dos 'hacker' menores de edad, acusados ... de estar detrás de la filtración el pasado septiembre de datos «sensibles» y personales de Pedro Sánchez y de su entorno familiar (tales como DNI y direcciones domiciliarias). Esa información fue publicada en foros de la denominada dark web y en un canal de Telegram por el pirata que se hacía llamar N4T0X, un pseudónimo tras el que, según fuentes de la investigación, se escondían los dos adolescentes capturados este jueves en Albacete y Cataluña.

