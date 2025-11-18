El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Moreno, a su llegada este martes a la Fundación Cajasol en Sevilla. Efe

La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno

El presidente de la Junta, que aún trata de pasar página de la crisis de los cribados, enfrenta ahora el supuesto cobro de mordidas de uno de sus líderes provinciales

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:29

La última redada contra la corrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Almería, que se ha saldado con siete detenciones, ... entrte ellas las del presidente y el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, los tres dirigentes del PP, ha abierto una nueva crisis a Juanma Moreno en el tiempo de descuento hacia las andaluzas, que tocarían como muy tarde en junio. «Desconozco exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación», afirmó este martes el presidente andaluz, quien, no obstante, aseguró que estaría «muy pendiente» para tener información «lo más exhaustiva posible».

