El defensor del alumnado en la UPV, una ex de Emakunde y un histórico del PP en Navarra, reescribirán el Estatuto Jaime Ignacio del Burgo, Arantxa Elizondo y Iñigo Urrutia. / E. C. Los partidos políticos anuncian sus elecciones para reformular el Estatuto ANTONIO SANTOS Viernes, 7 septiembre 2018, 12:06

Los partidos vascos están haciendo públicas sus elecciones para conformar la reforma del Estatuto. De esta manera, este viernes EH Bildu ha dado a conocer que contará con el defensor del alumnado de la UPV, Iñigo Urrutia. Minutos más tarde, Elkarrekin Podemos ha hecho público que ha depositado su confianza en Arantxa Elizondo Lopetegi, y los populares han hecho lo propio con un histórico de su partido, Jaime Ignacio del Burgo Tajadura.

Sus nombres se suman al de Alberto López Basaguren, otro profesor de la UPV, que acudirá a la ponencia como experto seleccionado por el PSE. El único partido que aún no ha hecho pública su elección es el PNV. Las personas elegidas se encargarán de redactar un texto articulado sobre un eventual nuevo estatuto político para Euskadi. No obstante, los grupos del Parlamento Vasco aún no han decidido cuál es el carácter exacto de la encomienda que plantean a esta comisión.

La decisión se adoptará en la reunión de la Ponencia de Autogobierno de la Cámara vasca del próximo miércoles, en la que los grupos deberán detallar las características del encargo que plantean a los expertos.

Los miembros de la comisión recibirán todos los documentos que se han elaborado hasta ahora en el seno de la Ponencia de Autogobierno, tanto los aprobados por la mayoría que suman el PNV y EH Bildu -entre los que se incluye una propuesta de Estado confederal para Euskadi y el reconocimiento del derecho a decidir-, como las objeciones a estos acuerdos plasmadas por el resto de grupos a través de sus votos particulares.

No obstante, todavía no se ha decidido si se pedirá a los expertos que, a la hora de redactar su propuesta de estatuto, se circunscriban a los aspectos aprobados por mayoría en la Ponencia o incluyan también los contenidos de los votos particulares. El documento que elaboren estos especialistas será remitido al Parlamento Vasco para su debate y tramitación.

Iñigo Urrutia, elegido por EH Bildu

EH Bildu ha elegido a Iñigo Urrutia (Maruri, 1966) como su experto para la reforma del Estatuto. Profesor en la Universidad del País Vasco, está doctorado en Derecho Público y desde el año pasado ostenta el cargo de defensor del alumnado en la universidad pública. Militante de Gure Esku Dago, ha participado en numerosas comisiones del Parlamento vasco, muchas de ellas relacionadas con el autogobierno. También ha participado en charlas, como una que se convocó en 2014 con el exlehendakari Juan José Ibarretxe, en las que se analizaba el posible «encaje constitucional del derecho a decidir». En la UPV ha desempeñado cargos de gestión, entre ellos, fue secretario del campus de Bizkaia entre 2011 y 2017.

La elección de Podemos

Por su parte, Elkarrekin Podemos ha designado a Arantxa Elizondo Lopetegi (San Sebastián, 1967) como su experta para esta ponencia. Es profesora titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UPV y Presidenta de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Entre 2009 y 2012 fue la Secretaria General de Emakunde.

En una nota de prensa la coalición morada asegura que con este nombramiento hace una «clara apuesta por poner en el centro del debate sobre el nuevo Estatuto la importancia de los derechos sociales y de la igualdad entre mujeres y hombres como claves en la renovación del pacto social vasco».

El PP elige a un histórico dirigente del partido

Jaime Ignacio del Burgo Tajadura (Pamplona, 31 de julio de 1942) es el experto elegido por el PP vasco. Histórico dirigente del partido en Navarra, es un abogado que también militó en UPN y profesor de derecho foral público de la Universidad de Navarra. Durante la Transición fue uno de los principales artífices de la existencia de dos vías para acceder a la autonomía: una para Navarra y otra para Euskadi. Propugnó que les correspondía sólo a los navarros decidir si se incorporaban al País Vasco o no.

El PP ha destacado que este jurista tuvo un papel destacado en la elaboración de la Constitución y, de manera especial, en la redacción de la disposición adicional primera, referida a los derechos históricos de los territorios forales. El partido de Alfonso Alonso ha decidido nombrar a Del Burgo, recalca la nota, por sus «acreditados conocimientos en derecho, historia, jurisprudencia y legislación, así como su experiencia en la elaboración de textos de ordenamiento jurídico-político de ámbito nacional, autonómico y foral». El jurista navarro participó activamente –como miembro de la Comisión Constitucional del Senado-, en la elaboración de la Constitución y de manera especial en la redacción de la disposición adicional primera y de la disposición transitoria cuarta (derecho de Navarra a decidir libremente su destino autonómico). A él se le debe también la propuesta, aceptada por la ponencia constitucional, de sustituir la expresión «Territorios Autónomos» que figuraba en el anteproyecto por la de «Comunidades Autónomas».