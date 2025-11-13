El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero de Seguridad abre un choque institucional contra la fiscal superior vasca

Considera «muy grave» que carmen Adán pida «más rigor» a la Ertzaintza a la hora de elaborar algunos atestados

David Guadilla

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

Choque institucional con escasos precedentes en Euskadi. Y al más alto nivel, entre dos organismos que, en teoría, deben tener una relación estrecha. Un día ... después de que la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, pidiese a los diferentes cuerpos policiales «más rigor» cuando elaboran los atestados de los presuntos delitos que tienen como víctimas a menores prostituidos y criticase que la Ertzaintza «disuade» a los ciudadanos de poner denuncias cuando los presuntos delincuentes tienen menos de 14 años, la respuesta llegó por boca de Bingen Zupiria, consejero de Seguridad. Y fue una contestación contundente, sin matices. Porque el máximo responsable de la Ertzaintza calificó de «muy grave» las palabras de Adán y le exigió «rigor».

