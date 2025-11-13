El consejero de Seguridad abre un choque institucional contra la fiscal superior vasca

Choque institucional con escasos precedentes en Euskadi. Y al más alto nivel, entre dos organismos que, en teoría, deben tener una relación estrecha. Un día ... después de que la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, pidiese a los diferentes cuerpos policiales «más rigor» cuando elaboran los atestados de los presuntos delitos que tienen como víctimas a menores prostituidos y criticase que la Ertzaintza «disuade» a los ciudadanos de poner denuncias cuando los presuntos delincuentes tienen menos de 14 años, la respuesta llegó por boca de Bingen Zupiria, consejero de Seguridad. Y fue una contestación contundente, sin matices. Porque el máximo responsable de la Ertzaintza calificó de «muy grave» las palabras de Adán y le exigió «rigor».

La polémica empezó el miércoles, cuando la máxima responsable del Ministerio Público compareció en el Parlamento para presentar los datos de la Memoria correspondiente al año pasado. Un documento que ya había sido hecho público, pero del que quiso destacar algunos puntos en concreto. De hecho, buena parte de su intervención en la actividad delictiva de los jóvenes.

Adán no ocultó su preocupación por el incremento de las infracciones penales por parte de los menores que no han alcanzado los 18 años. Pero aparte de reconocer su inquietud, no ocultó su malestar con algunas actitudes que, denunció muestran las diferentes policías. La fiscal superior de Euskadi recalcó que en ocasiones «hay dejadez» en la investigación de casos de menores prostituidos «al pensar que se trata de relaciones consentidas». Señaló que a veces hay recelos, en especial por parte de la Ertzaintza a la hora de estudiar esas denuncias, subrayó que «no se pueden tomar a la ligera» y exigió una «mayor especialización» de los agentes.

Y por si no fuera poco, Adán aseguró que en algunas comisarías se disuade de poner denuncias contra los menores de 14 años, que por ley son inimputables y por tanto carecen de responsabilidad por sus actos.

Relaciones engrasadas

La andanada era considerable por varios motivos. Por el propio contenido de las declaraciones, porque afectan a dos instituciones cuyas relaciones deberían estar en principio engrasadas y por realizarse de forma solemne en el Parlamento y ante todos los grupos con representación.

Y fue en la Cámara vasca donde Zupiria quiso responder. Sin ocultar su malestar, y a preguntas de los periodistas, el consejero de Seguridad sostuvo antes de entrar en el edificio que quien debe mostrar «rigor» es la propia Adán.

«Me parece muy grave lo que dijo y espero que en las múltiples reuniones que la Ertzaintza mantiene con ella plantee cada uno de estos casos que ayer denunció ante el Parlamento con todo el rigor que se debe esperar de una Fiscalía», manifestó Zupiria tras una declaración que llega apenas una semana después de ambos acudiesen al homenaje a José María Lidón, el juez asesinado por ETA en 2001.