El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Maroan será operado de su rodilla derecha y estará al menos tres meses de baja
Francina Armengol, presidenta del Congreso. EFE

El Congreso homenajea a los últimos fusilados del franquismo sin PP y Vox

PP y Vox adelantan su ausencia de un acto que se celebra la víspera del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura en España

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:57

Comenta

Los cinco últimos fusilados del franquismo, tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA, serán homenajeados esta tarde en el ... Congreso, un acto para el que ya han adelantado su ausencia PP y Vox. Los populares censuran las ejecuciones, pero defienden que no se puede considerar a los condenados como «héroes que merezcan un reconocimiento». Por su parte, la formación de Santiago Abascal mantiene su oposición frontal a cualquier revisión de la etapa franquista que venga marcada por las leyes de memoria histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  5. 5

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  8. 8

    El Portugalete hace historia en la Copa del Rey
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Congreso homenajea a los últimos fusilados del franquismo sin PP y Vox

El Congreso homenajea a los últimos fusilados del franquismo sin PP y Vox