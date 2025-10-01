La comisión de vulneraciones de derechos humanos reconoce a Rosa Zarra y a las víctimas de Pasaia Este año sólo se han aprobado cinco peticiones, cuando el año pasado fueron 96, y los expertos advierten sobre la falta de forenses

Jesús J. Hernández Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:00

La comisión que valora las vulneraciones de derechos humanos ha presentado este miércoles su informe anual ante el Parlamento vasco. De las 87 solicitudes recibidas entre julio de 2024 y junio de 2025, sólo cinco han sido aceptadas por los expertos. Reciben luz verde los expedientes de Rosa Zarra, que murió por el impacto de una pelota de goma lanzada por antidisturbios en San Sebastián en 1995, así como los de los cuatro miembros de los Comandos Autónomas Anticapitalistas que fueron tiroteados por la Guardia Civil y la Policía Nacional en la bocana del puerto de Pasaia en 1984.

Los expertos advierten de la necesidad de cubrir los puestos vacantes de «forenses y psicólogos de la comisión» para agilizar los trámites. En 2022 se admitieron 46 solicitudes de un total de 573; un año después, 66 de 131 y, en el ejercicio pasado, 93 de 96.

Una de las solicitudes que se acepta es la relativa al caso de Rosa Zarra, que murió el 22 de junio de 1995 por el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza en San Sebastián. Aquel día agentes antidisturbios intervinieron en Amara Berri, donde se concentraban los trabajadores de Alditrans de Oiartzun para pedir la liberación de José María Aldaya, que estaba secuestrado. Frente a ellos había una protesta, convocada por Herri Batasuna, contra la actuación policial la víspera durante el entierro de Lasa y Zabala. Rosa y su hija, que vivían cerca, estaban esperando a su marido para ir a cenar. Hubo varios enfrentamientos entre los manifestantes y la Ertzaintza cargó para dispersarlos. Rosa Zarra recibió uno de aquellos impactos en la boca del estómago.

También se aprueba otro caso muy conocido, el de los cuatro hombres tiroteados en el puerto de Pasaia en 1984. Las autopsias realizadas por los forenses constataron que Pedro Mari Isart, Dionisio Aizpuru, Rafael Delas y José María Izura, presentaban 113 impactos de bala. La versión oficial describió un tiroteo entre los miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que venían en una zodiac, y los agentes que se encontraban en la bocana del puerto. La Policía había detenido tres días antes a J. R. en Amara, pareja de Dionisio Aizpuru, que fue «torturada y obligada a concertar una cita con los cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas», según constata el informe. «Atada con una cuerda en la bahía, hizo una seña» para que los cuatro creyeran que no había peligro. Luego fue «sacada a rastras» cuando empezaron a disparar «un gran número» de policías. Un quinto miembro el comando, J. M. Q., se lanzó al agua y resultó ileso. Fue detenido poco después.

El informe de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UPV recoge que «ni la investigación policial ni judicial recoge indicios de que los jóvenes emplearan las armas incautadas». También se constata que «dificultades insalvables han impedido hasta la fecha la identificación de los agentes participantes en aquel operativo», por lo que se archivó la causa. También se apunta que «los periodistas que cubrieron la información «denunciaron en un comunicado la obstrucción informativa de la que fueron objeto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», que impidieron, entre otras cosas, el acceso al lugar de los hechos.