El comentario machista de un concejal del PP a otra edil: «A callar, que estás más guapa» No es la primera vez que el popular Damián Guijarro hace este tipo de comentarios en los plenos

Bruno Vergara Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:30 | Actualizado 09:54h. Comenta Compartir

«Ridícula», «a callar, que estás más guapa», «vete a la mierda»... Estos son algunos de los términos que utilizó Damián Guijarro, concejal del PP del municipio de Manzanares El Real, en Madrid, para referirse a la también edil, en este caso de Más Madrid, Patricia Ibáñez durante el pleno municipal del pasado jueves. Unos calificativos que tanto la formación de la izquierda como el PSOE han censurado. Ambos partidos han exigido a Isabel Díaz Ayuso que pida el acta de este concejal.

No es la primera vez que Guijarro se refiere a una compañera de pleno de forma grotesca. En otra sesión le dijo a la concejala de Hacienda y Deportes, y cuarta teniente de alcaldesa, Gema Revenga, que se tenía que «comprar rodilleras» para que no le salieran «callos en las rodillas».

El último episodio se desató cuando Ibáñez preguntó al PP por la situación del transporte en el municipio y por si habían recibido algún tipo de comunicación por parte de los populares de la Comunidad de Madrid, ya que, según dijo, había tratado de ponerse en contacto con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sin éxito. Les reclamaba que hicieran «presión» para aumentar las frecuencias de autobuses con destino Plaza de Castilla, en la capital.

Una petición que espoleó a Guijarro. Primero le dijo que la labor de su grupo no era esa sino juzgar al Gobierno «parásito» de Manzanares, en manos del PSOE. Además aprovechó para recordar que el municipio está actualmente sin ambulancia. La respuesta de la edil de Más Madrid fue recriminarle la falta de un desfibrilador en el camping del que el popular es dueño en la localidad. Es en este momento él estallo: «Qué es lo que pasa en el camping. Ridícula, que eres una ridícula».

La alcaldesa Alicia Gallego intentó atajar la situación, pero Guijarro estaba desatado: «A ti te importan tres huevos lo que yo pueda hacer en el camping (...) Te tendría que hablar de otra manera. Tú no tienes que estar ahí porque tú te has ocupado de traicionar a tu compañera para estar ahí sentada. Tú has consentido todas las traiciones, así que a callar. A callar que estás más guapa». La regidora terciaba: «¿Cómo que a callar?», recriminó antes de pedirle que abandonara el pleno pidiendo incluso que interviniese la Polícia Local. La medida no gustó al edil del PP que no dudo que decirle a Gallego: «Vete a la mierda». «Tú llámame lo que quieras, que no me vas a alterar. Abandone el pleno, por favor, abandone el pleno», respondió ella.

Fuentes del Partido Popular de Madrid han anunciado que han exigido a su concejal una «rectificación» y han advertido de que no comparten «este tono con ningún tipo de adversario». «Nos da igual hombre o mujer, no son formas de dirigirse a un adversario político. Este no es el estilo del PP», han trasladado.