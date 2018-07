María San Gil reaparece para apoyar a Pablo Casado: «Me ha devuelto la ilusión» El candidato a presidir el Partido Popular Pablo Casado junto a la expresidenta del PP en el País Vasco María San Gil, durante el acto por la libertad en Madrid. / EFE El candidato a la presidencia del PP define a la exlíder de los populares vascos como una «referencia imprescindible para España» AGENCIAS Martes, 10 julio 2018, 18:24

El candidato a la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado, ha aparecido hoy en el madrileño parque del Retiro en un acto de campaña 'por la libertad' con opositores venezolanos junto con la expresidenta del partido en el País Vasco, María San Gil, a la que ha definido como una «referencia moral imprescindible para España» que sigue «representando la llama de la libertad» y la «esencia» de los principios y valores del partido. «En mi proyecto, será lo que quiera, cuando quiera y como quiera», ha exclamado.

Casado ha dedicado gran parte de su discurso a hablar sobre las víctimas del terrorismo y a recalcar que el Partido Popular tiene que seguir «reivindicando aquellos años de plomo que vivieron con ETA» y «que no haya amnesia». En esa línea se ha dirigido en especial a María San Gil y a «toda una generación de héroes del País Vasco» y ha señalado que«hoy más que nunca hay que fijarse en referencias como ella».

Por su parte, la expresidenta del partido en Euskadi ha declarado que apoya la candidatura de Casado porque considera que es la persona que representa «los principios y valores del partido». «Diez años después, en los que me he sentido ideológicamente muy huérfana, me ha devuelto la ilusión», ha apuntado.

San Gil, que abandonó a Mariano Rajoy tras el congreso de Valencia de 2008 por sus discrepancias con la política del entonces presidente del PP, también dejaba la presidencia del Partido Popular vasco y en septiembre de ese mismo año, abandonaba su escaño en la Cámara de Vitoria.