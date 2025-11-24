El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestación en apoyo del Fiscal General del Estado en Santiago. Efe

De la separación de poderes no se come

Hay una gran brecha en el concepto de democracia entre los boomers y los menores de 35 años

Braulio Gómez

Braulio Gómez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:03

El escándalo de un Fiscal General del Estado condenado por revelación de secretos con dos años de inhabilitación no es esperable que tenga en la ... opinión pública el mismo efecto sobre la credibilidad de la democracia española que una recesión económica o la corrupción política asociada al enriquecimiento personal. Para ninguno de los dos bloques en los que se ha atrincherado la sociedad española. Ni para los que leen esta condena como una prueba de la voladura controlada de la separación de poderes que demuestra cómo el ejecutivo intentó abusar de su poder y pasar por encima del poder judicial, ni para los que representa una prueba irrefutable del lawfare y del uso partidista de la justicia para ir en contra de la mayoría democrática representada por el poder ejecutivo.

