Borja Sémper recibe una oleada de apoyo político tras anunciar que padece cáncer

Leire Moro Lunes, 14 de julio 2025, 16:00 Comenta Compartir

Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular, ha anunciado públicamente que padece un tumor cancerígeno en fase inicial. La noticia, que ha conmocionado al ámbito político y social, ha generado una inmediata oleada de apoyo hacia el dirigente vasco, quien ha asegurado que encara esta etapa con «perspectivas médicas razonables» y el convencimiento de que «saldremos adelante».

El anuncio lo hizo durante una rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova, donde explicó que el tumor fue detectado en una revisión médica rutinaria y que aún no sabe si su tratamiento afectará a su trabajo como portavoz y vicesecretario de Cultura del partido. A pesar del impacto personal, expresó su deseo de que esta situación afecte lo menos posible a su actividad profesional.

Diversas figuras políticas, tanto dentro como fuera del PP, han querido mostrar su respaldo al dirigente vasco.

Mensajes desde su propio partido

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó su respaldo a su compañero con unas palabras cargadas de admiración: «Uno no elige los golpes de la vida, pero sí cómo los encara. @bsemper afrontará el que le toca ahora con la valentía que ha marcado toda su vida, y nos tendrá a todos los que le queremos a su lado.»

Carlos Iturgaiz también se ha sumado a los apoyos. «Mi querido Borja @bsemper, toda la fuerza del mundo en estos momentos complicados de tu salud amigo mio. Siempre has sido un valiente y saldrás adelante como lo has hecho ante las dificultades que tantas veces has vivido. Mucho ánimo txapeldun.

Javier de Andres también del PP Vasco se ha dirigido a su compañero«En nombre del PP vasco, ánimo, esperanza y valentía para nuestro compañero y amigo Borja Sémper @bsemper.»

Apoyos desde otros partidos

Los mensajes de ánimo han trascendido las siglas del Partido Popular. El Partido Socialista se ha dirigido al político vasco: «Desde el PSOE queremos trasladarte, @bsemper, todo nuestro apoyo en este momento. Celebramos que se haya detectado a tiempo y confiamos en tu pronta recuperación.Mucho ánimo y fuerza para afrontar el tratamiento.»

También desde el PSOE, el exdiputado vasco Eduardo Madina dedicó unas palabras cálidas y personales: «Un abrazo enorme, querido Borja. @bsemper Toda la fuerza y todo el ánimo. Y a por ello. Aquí me tienes.»

También desde el espacio de Sumar, la portavoz Mónica García quiso enviar sus mejores deseos a Sémper en este momento difícil: «Un abrazo y toda la fuerza @bsemper. Mis mejores deseos en este proceso y todo el ánimo para afrontarlo.»

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también se sumó a los mensajes de solidaridad: «Mucha fuerza, amigo. Mucha fuerza, @bsemper.»

El propio Sémper, visiblemente emocionado, agradeció el apoyo de su familia, amigos y compañeros. Y dejó claro que, aunque afronta «un tratamiento exigente», su voluntad es continuar con su trabajo y superar este desafío. «Confío en que en no demasiado tiempo podamos celebrar mi curación, entre otras cosas, porque la alternativa –ironizó– no me gusta nada.»