El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una intervención este miércoles en la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto que acoge Vitoria.

Bolaños avanza que el Gobierno aprobará «pronto» una ley «integral» contra la corrupción

El ministro anuncia también en Vitoria una agencia «única» de integridad pública que «coordinará todas las competencias que están dispersas»

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:31

Comenta

El Gobierno de España aprobará «pronto» un proyecto de «ley integral anticorrupción» con todas las medidas necesarias «para ser realmente eficaces» en la lucha contra ... estas prácticas. Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una intervención este miércoles en la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto que acoge Vitoria.

