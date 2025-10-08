Bolaños avanza que el Gobierno aprobará «pronto» una ley «integral» contra la corrupción

El Gobierno de España aprobará «pronto» un proyecto de «ley integral anticorrupción» con todas las medidas necesarias «para ser realmente eficaces» en la lucha contra ... estas prácticas. Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una intervención este miércoles en la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto que acoge Vitoria.

El ministro socialista ha avanzado que esta ley se aprobará «pronto», y que más adelante se pondrá en marcha «una agencia única en favor de la integridad pública», la cual «coordinará y asumirá todas las competencias que hoy están dispersas» en este ámbito. España «es un país con distintos niveles competenciales» en el que coexisten ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones o juntas generales, y el Gobierno central. En ese marco, esta agencia «asumirá competencias que hoy están dispersas, de tal manera que tendrá mayor capacidad de acción», según ha ahondado.

Este órgano «conocerá las mejores prácticas y podrá ponerlas en funcionamiento con mayor facilidad», si bien esto se deberá «combinar con las competencias que eventualmente pudieran tener otras administraciones de otro nivel, regional, autonómico o local».

El representante del PSOE ha afirmado que el Ejecutivo está adoptando decisiones que van por «el camino correcto» en materia de gobierno abierto y para hacer frente a los comportamiento corruptos. En este sentido ha recordado la reciente aprobación del quinto 'Plan de Gobierno Abierto', con medidas a fin de «poner el primer escalón que evita cualquier tipo de corrupción en nuestro país».

Al mismo tiempo, el ministro socialista ha destacado el 'Plan de Acción contra la Corrupción' impulsado por el Ejecutivo central, y la aprobación de un «paquete legislativo» en esta materia «de manera muy inminente». Bolaños ha recordado que el Gobierno aprobó el año pasado un 'Plan de Acción por la Democracia' con el objeto de que «nuestro país no sufra la desinformación y los ataques que las democracias actuales están sufriendo».

Protección del informante

El integrante del Gabinete de Pedro Sánchez también ha reiterado que el Ejecutivo ya aprobó la creación de una Agencia Independiente de Protección del Informante, con el fin de que las personas que denuncian posibles prácticas corruptas «no tengan ningún riesgo de sufrir una represalia como consecuencia». Recientemente, ha añadido, se ha creado una autoridad independiente que funcionará como un órgano administrativo único «que también ha de asumir las competencias para todas las administraciones que tengan el canal de denuncias que todas habrán de tener». El catedrático Manuel Villoria ha sido nombrado presidente de esta agencia, ha recordado Bolaños.

Este ente «irá ganando peso, de tal manera que tendremos una autoridad de protección del informante que garantiza que no habrá represalias, y una autoridad central de lucha contra la corrupción» que mejorará la «eficacia» de las medidas para combatir estos comportamientos.